Le Twitter d’Adam Sandler a été piraté avec des messages racistes

Les plus de 2,4 millions d’abonnés sur Twitter du comédien Adam Sandler ont été très surpris lorsqu’ils ont commencé à lire des publications offensantes, pour la plupart racistes. Mais ce n’était qu’un très mal compris, car son compte a été piraté par le groupe de hackers connu Chuckling Squad.

Le compte de Sandler est intervenu jeudi 2 janvier dernier, avec des messages offensants contre la chanteuse Mariah Carey – qui, quelques jours auparavant, a également été victime du Chuckling Squad -, l’ancien président des États-Unis Barack Obama et même contre le président Donald Trump. “Je viens d’avoir des relations sexuelles avec MariahCarey”, a déclaré l’un des tweets effectués à partir du compte de Sandler. Les tweets et les comptes compromis ont déjà été supprimés. Mais les pirates ont également effectué une série de retweets, dont un qui décrivait Obama comme un “singe”.

“Dès que nous avons entendu parler du problème, nous avons bloqué le compte compromis”, un porte-parole de Twitter a déclaré à Page Six.

“Twitter a répondu immédiatement et a résolu le problème”, a déclaré vendredi un représentant de l’acteur d’Uncut Gems. De plus, Sandler et Carey, le PDG de Twitter Jack Dorsey lui-même, ont également été piratés et On pense qu’il a également été victime des mêmes cyber-pirates qui parviennent à intercepter le Twitter des célébrités via leur numéro de téléphone associé à leur compte.

.