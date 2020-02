Le vaccin contre le coronavirus serait prêt dans 18 mois

La crise sanitaire se poursuit en raison des contagions et des décès causés par le coronavirus de Wuhan, officiellement baptisé COVID-19. À l’heure actuelle, il y a déjà plus de 1 500 morts, dont le premier Européen qui s’est produit hier en France. Malheureusement, le remède contre ce coronavirus ne viendra pas rapidement.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que le premier vaccin contre le coronavirus de Chine pourrait être disponible dans 18 mois“Nous devons donc tout faire aujourd’hui en utilisant les armes disponibles”, a-t-il déclaré, précisant que le virus avait été nommé COVID-19, expliquant qu’il était important d’éviter la stigmatisation et que d’autres noms pouvaient être inexacts.

Depuis que la Chine a identifié l’épidémie et partagé la séquence complète d’ARN de COVID-19, plus de 30 pays se sont mis à la recherche d’un vaccin. Mais ce n’est pas une tâche facile, son développement est compliqué et prend du temps, compte tenu des tests qui doivent être effectués avant d’atteindre les humains.

.