Le vendredi 13, le redémarrage explique comment Jason surprend ses victimes

Bien qu’il ait été diversement décrit comme un être surnaturel, les premières apparitions de Jason Voorhees dans le vendredi 13 franchise l’a positionné comme une menace plus humaine. Les fans de la série se sont peut-être demandé comment Jason semblait toujours garder une longueur d’avance sur ses victimes au Camp Crystal Lake, même sans les pouvoirs mystiques dont il est parfois doté. Selon ScreenRant, cependant, le redémarrage de 2009 du vendredi 13 fournit une réponse qui explique comment le tueur pourrait raisonnablement être en mesure de suivre ses cibles.

L’explication se résume en fait au Jason habitant les bois dans le redémarrage, un survivant hautement qualifié qui a installé une série de tunnels et de pièges autour de Crystal Lake. Au cours du film, nous apprenons progressivement que Jason est capable de se déplacer, de disparaître et de réapparaître à travers un réseau de tunnels et d’entrées secrètes, quelque chose qu’il utilise également pour détenir un otage. Dans ce contexte, il est un tueur plus rusé que le slasher forestier dont il a souvent été le portrait, et celui qui veut sans doute juste protéger son territoire.

Bien sûr, ce n’est pas l’aperçu le plus révolutionnaire de l’univers du vendredi 13, mais il fournit une certaine logique dans une franchise qui établit souvent ses règles au fur et à mesure. À cette fin, Jason a été transformé d’un ermite portant un sac en un tueur invincible, une limace démoniaque et un cyborg, selon ce que le script demandait dans un épisode donné. Et bien qu’il ait ses défauts, le redémarrage de 2009 fournit au moins les tunnels et autres caractéristiques pour ramener Jason dans un semblant de réalité.

Nous espérons que les problèmes juridiques de longue date du vendredi 13 octobre pourront être résolus cette année, malgré un certain nombre de faux départs. Après tout, si nous obtenons un nouvel épisode de la série, il sera intéressant de voir si les producteurs tentent de ressusciter les éléments pratiques du redémarrage ou de revenir à des zones plus surnaturelles. Compte tenu des conceptions que nous avons récemment vues d’un film et d’une série télévisée abandonnés, un certain nombre de looks différents ont été testés pour Jason, certains plus humains que d’autres. Avec 11 années s’étant écoulées depuis la dernière vendredi 13 Cependant, nous souhaitons certainement voir le tueur prendre vie pour une nouvelle ère.