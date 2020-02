Le veuf d’Edith González est accusé de discrimination | Instagram

Une jeune femme raconte que Lorenzo Lazo, veuf d’Edith González, l’a insultée pour son physique et son état de handicapé, alors la femme a décidé de porter plainte dans son comté. Conapred.

Le joueur de 25 ans a été identifié comme Daniela Baica, qui dénonçait l’économiste de 66 ans devant le Conseil national pour prévenir la discrimination (Conapred)

Ce qui précède provoque beaucoup de surprise puisque Lorenzo était une personne qui s’est toujours très bien comportée avec l’actrice Edith González et l’a accompagnée jusqu’à ses derniers moments.

Cependant, selon le plaignant, l’économiste de renom lui a infligé des mauvais traitements selon une interview présentée par le magazine Notes de télévision, ce sont les raisons.

Mon problème est que M. Lorenzo Lazo a horriblement fait preuve de discrimination envers moi, il m’a dit des choses très laides.

Daniela détaille les détails de la publication Lorenzo début décembre dernier “c’était dans une vente aux enchères de tableaux qui en même temps était un hommage à sa défunte épouse, Edith González (qepd). C’était une soirée et il y avait beaucoup de monde. Bien que nous ayons discuté pendant quelques minutes, je crois que Monsieur ne m’a pas bien vu et ne s’est pas rendu compte que je n’étais pas parfait. »

Daniela a un problème physique qui la rend incapable de marcher, la jeune femme détaille que son état a été à l’origine d’une réaction à un vaccin quand il était bébé, le vaccin n’aurait pas dû avoir ces séquelles, mais ce qui l’a causé, c’est qu’en marchant, il traîne une jambe en ajoutant qu’il est en surpoids.

Daniela détaille que cette nuit de l’événement “a échangé des numéros de téléphone portable avec Lorenzo, à ces dates, elle a voyagé en Europe et de là, je lui envoie quelque chose. “

La jeune femme souligne qu’elle avait l’intention de le contacter pour quelques photos car elle lui a donné confiance en Edith Il a toujours fait des merveilles à son sujet, en plus que le Seigneur ait fait remarquer une page de photos.

Donc après quelques messages, Daniela, qui souligne modelé quand il était encore jeune et Lorenzo Ils ont commencé à planifier ce que la session serait, d’abord elle a précisé qu’elle était un peu en surpoids, cependant, Lorenzo a suggéré d’autres endroits et a même posé avec des vêtements sexy ou un maillot de bain.

Par la suite, ils ont été vus dans un restaurant d’hôtel à Polanco où lui-même Lorenzo Il a indiqué qu’ils sont allés à la cafétéria.

Dès que nous nous sommes assis, il m’a dit: je ne sais pas si vous prenez les photos parce que vous me dégoûtez, beaucoup de dégoût, vous êtes très gros.

Comme détaillé par le magazine Tv Notes qui a présenté l’interview présumée, la fille à ce moment-là a essayé d’expliquer que certains problèmes peuvent contribuer à atteindre ce poids, mais la réponse du Seigneur a été: “Me voyez-vous bientôt grosse? Non , Non? Vous êtes très gros, vous me dégoûtez et votre défaut physique plus “

Daniela Elle lui dit qu’il lui a demandé de la respecter parce qu’elle l’avait recherché avec de bonnes intentions, mais il a continué à l’offenser.

Vous êtes une personne handicapée et pour moi c’est très dégoûtant … Les gens qui ne sont pas parfaits sont des ordures.

La jeune homme Il a souligné qu’il se sentait très mal à l’endroit tellement que pendant qu’il était là, il n’a pas mangé ou quand il est arrivé chez lui, le lendemain, il est allé à l’hôpital et à son arrivée, il s’est évanoui de ce que les infirmières après avoir fouillé dans son cellulaire avec qui communiquer, ils ont vu les conversations avec lui et l’ont appelé.

La chose la plus malheureuse est que soi-disant lors de la prise de l’appel Lorenzo Il a répondu qu ‘”ils n’y ont pas assisté qui n’en valait pas la peine”.

Pour cette raison, il a décidé le dénoncer, a-t-il réitéré au magazine.

Bien sûr, parce que j’ai subi des violences psychologiques et de la discrimination, c’est pourquoi j’ai décidé d’aller chez Conapred pour porter plainte.

Il s’assure également qu’il ne cherche pas la gloire j’en veux juste un excuses publiques et aussi pour savoir quel genre de personne il est, donc il est responsable si quelque chose lui arrive, il a fini.

