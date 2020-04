– Le veuf d’Edith González, Lorenzo Lazo, a révélé un secret de famille

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

En septembre 2010, Edith González y Lorenzo Lazo Ils ont juré l’amour éternel devant l’autel et leurs proches, dans un mariage de rêve. À cette occasion, l’actrice décédée était magnifique, dans une robe blanche et une couronne dorée incrustée de perles et de diamants, l’un des détails qui a le plus attiré l’attention des accessoires de mariée de l’artiste.

Près d’une décennie après ce beau moment, la couronne qu’Edith portait le jour de son mariage avec l’économiste était à nouveau au centre de la conversation, et grâce à un récent post du Mexicain de 66 ans, un détail intéressant a été révélé que personne Il avait remarqué et qu’il avait uni de manière très significative le protagoniste des feuilletons et la première épouse de Lazo, Concha de la Mora.

Lorenzo a ouvert le coffre des souvenirs et à travers son profil social, il a partagé une photo attachante de son premier mariage, se souvenant ainsi de ce qui aurait été son 40e anniversaire de mariage avec Concha de la Mora.

Dans la carte postale, vous pouvez voir l’économiste quitter l’église bras dessus bras dessous avec sa femme d’alors, les deux posant pour les caméras très souriants et élégants. Dans le cadre de sa publication, Lorenzo a reçu tout le soutien et l’affection de ses partisans, qui ont surpris de réagir aux photos partagées.

Cependant, l’un d’eux a remarqué quelque chose que personne n’avait remarqué jusqu’à présent, alors il n’a pas hésité à demander à Lazo. Portait-il la même coiffure qu’Edith, ou plutôt Edith portait-elle la même coiffure que Concha? Pourquoi? “, A écrit l’un des partisans du veuf de González, surpris par l’étrange coïncidence.

Après cet interrogatoire, et aussi respectueux que d’habitude, Lorenzo a répondu de la manière la plus sincère, clarifiant la situation dans son ensemble et dissipant tout doute qui pourrait surgir à cet égard.

“Cette couronne est une tradition dans ma famille”, a répondu Lazo, précisant que la belle coiffe est une relique transmise de génération en génération et présente aux moments les plus importants de leur vie.

Photo: Hola Magazine!

Avec des instantanés de son premier mariage avec la mère de sa première fille, Lorenza Lazo, le veuf d’Edith a écrit: “Aujourd’hui est le 40e anniversaire de mon mariage avec Concha de La Mora de Lazo, célébré le 25 avril 1980, dans le Cathédrale métropolitaine de Mexico ».

Rappelons que Concha de la Mora est morte d’un cancer. Après des mois de deuil, l’homme d’affaires a rencontré Edith González, avec qui il a décidé de refaire sa vie en 2010.

Malheureusement, la célébrité a également perdu la vie le 13 juin 2019 après avoir combattu le cancer de l’ovaire, laissant ainsi un vide impossible à combler dans la vie de Lazo.

Cependant, Lorenzo a rouvert son cœur et a récemment révélé que l’amour avait de nouveau frappé à sa porte, alors une relation a commencé à côté de la tapatia Lourdes Pelaez, une femme avec qui il partage beaucoup de choses en commun.

