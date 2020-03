Le virus COVID-19 pourrait être présent chez l’homme depuis des années

Une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Medicine par des scientifiques des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Australie suggère que le virus SARS-CoV-2 peut avoir circulé sans danger dans les populations humaines pendant un certain temps avant de devenir la pandémie de COVID-19 que nous connaissons actuellement.

La vérité est que l’origine du nouveau coronavirus nous a échappé et il n’est toujours pas certain qu’il provienne d’un réservoir animal et il n’a pas été possible de localiser, jusqu’à présent, le patient zéro. Mais selon l’étude:

“Il est possible pour un parent du SRAS-CoV-2 de sauter chez l’homme, acquérant de nouvelles caractéristiques génomiques grâce à l’adaptation au cours de la transmission interhumaine non détectée. Une fois acquises, ces adaptations permettraient à la pandémie de décoller et de produire un groupe suffisamment important de cas. “

Les scientifiques fondent leur théorie sur l’analyse des données génomiques disponibles du SARS-CoV-2 et d’autres coronavirus similaires, montrant que des sections du domaine de liaison aux récepteurs (RBD) des protéines de pointe du virus étaient très efficaces pour la liaison aux cellules humaines. Cela signifie que le virus a réussi à coller par sélection naturelle.

Expliquez Kristian Andersen de Scripps Research, l’un des chercheurs:

“En comparant les données disponibles sur la séquence du génome pour les souches de coronavirus connues, nous pouvons fermement déterminer que le SRAS-CoV-2 provient de processus naturels. Deux caractéristiques du virus, les mutations dans la portion RBD de la protéine de pointe et sa structure principale distincte, excluent la manipulation en laboratoire comme une source possible de SRAS-CoV-2. “

L’équipe a exploré deux hypothèses viables. Premièrement, cette sélection naturelle s’est produite chez un animal hôte avant que le virus ne soit transmis à l’homme. En ce sens, ils expliquent que les échantillons de coronavirus chez les chauves-souris et les pangolins ont montré des génomes similaires aucun ne correspond parfaitement.

La deuxième hypothèse est que la sélection naturelle a eu lieu chez l’homme., après la transmission du virus à partir d’un hôte animal. C’est ainsi que l’étude l’explique:

“Le deuxième scénario est que le nouveau coronavirus est passé des animaux aux humains avant de pouvoir provoquer des maladies chez l’homme. Et puis, à la suite de changements évolutifs graduels au fil des années ou peut-être des décennies, le virus a finalement acquis la capacité de se propager d’une personne à l’autre et de causer des maladies graves, souvent mortelles. »

Bien que nous ne sachions toujours pas laquelle de ces hypothèses est correcte, les scientifiques pensent que davantage de preuves seront en mesure de montrer laquelle des deux hypothèses est définitive. Quoi qu’il en soit, l’important pour l’instant est de rester à la maison et de se laver les mains constamment.

