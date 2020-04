Le virus est une communication, comme ce que nous faisons; donc on ne va pas mourir

Juan Ibarra

Journal La Jornada

Mercredi 8 avril 2020, p. 6

J’écris, si possible, à la main. Avant, j’utilisais une machine, mais je préfère écrire à la main. J’écris souvent peu. Après je ne peux pas me relire, alors j’écris encore … C’est quelque chose, dit Jean-Luc Godard avec un cigare dans la bouche et un briquet à la main.

L’apparition inattendue sur Instagram du cinéaste franco-suisse de 89 ans, qui s’est fait remarquer dans le mouvement cinématographique appelé Nouvelle vague, est devenue l’acte culturel de l’époque.

De son domicile en Suisse, vêtu d’une chemise à carreaux et d’un gilet vert, Godard a reçu Lionel Baier, chef du département cinéma de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL), pour parler des images à l’époque du coronavirus.

A 2h30 de l’après-midi en France, la conversation avec le réalisateur a commencé. Libération, Le Canard enchaîné et Charlie Hebdo sont les trois publications qu’il lit encore, a révélé Godard. Malgré sa voix parfois faible et tremblante, le cinéaste a continué d’allumer son cigare pendant près de cent minutes que l’émission a duré.

Le cinéaste a également pris le temps de réfléchir, est resté silencieux, s’est remis à fumer. Je ne sais pas, cela me dépasse, a admis Godard sur diverses questions dans lesquelles le sujet concernait des pratiques issues des nouvelles technologies. Le virus est une communication: comme ce que nous faisons … donc nous n’allons pas mourir, mais peut-être que nous ne pouvons pas bien vivre, réfléchit-il en direct, comme dans un chat avec une connaissance.

Le réalisateur de The Contempt and Breathless semblait parfois perdu, mais son esprit ne cessait de sauter d’un sujet à l’autre.

Il a mentionné la théorie de l’information de Claude Shannon aux médecins qui avancent et ne reviennent jamais, parce que le virus avance, puis il a dit que l’alphabet avait de nombreuses lettres. Et là, il s’est arrêté pour parler de la langue.

“Pour moi, la langue n’est pas exactement la langue, ce sont toutes les langues qui ont existé et il y en aura”, a déclaré Godard. Je pense que tous les grands écrivains, les poètes, ont cherché à dépasser le langage, et c’est un langage, qui est un mélange de mots et d’images “, a-t-il dit.

Pendant ce temps, Lionel Baier et un assistant sont apparus de temps en temps, portant un masque facial et gardant une certaine distance. À l’écran, des coeurs colorés défilaient du côté droit de Godard, et toutes sortes de messages dans différentes langues apparaissaient à gauche.

Le cinéma, un antibiotique

Malgré le fait qu’il avait parfois du mal à trouver le mot qu’il cherchait, Godard semblait heureux. Il a défini le cinéma comme un antibiotique, est revenu parler des lettres et a souligné que ses livres préférés étaient actuellement la police. En parlant de son film Au revoir à la langue, Godard a déclaré qu’il trouve que les grands acteurs sont dans quelque chose de complètement faux. Même s’ils sont humbles, ils sont dans la mégalomanie de leur caractère. Mais ils aiment les extras, car ils sont eux-mêmes, il y a une innocence.

Plus tard, il a admis qu’avec l’âge il avait perdu la mémoire, ce qui n’a rien d’extraordinaire. Mais j’ai perdu la mémoire du moment, j’ai mes souvenirs les plus profonds. Le directeur a mentionné que lorsqu’il fait des achats, il ne fait pas de liste, mais visualise plutôt l’itinéraire qu’il doit emprunter. Et quand je vois une poire, je me souviens que c’est ce qu’il voulait, ce qui au-delà de le bouleverser, le réconforte. Godard était d’avis que s’il se concentrait sur le mot poire, il oublierait probablement ce qu’il cherchait.

Jean-Luc Godard est un penseur inépuisable de l’image. De son temps de critique dans la légendaire revue Cahiers du Cinéma à son travail cinématographique, d’abord à la tête de la Nouvelle vague.

Godard était peu vu. Leurs interventions publiques ou médiatiques sont comptabilisées; pour cette raison, son apparition sur les réseaux sociaux a été un événement pour les amoureux du septième art.

Son film le plus récent, The Picture Book, qui a reçu une Palme d’Or honorifique au festival de Cannes, sera proposé afin que lors du festival Vision du Réel à Nyon, en Suisse, les visiteurs puissent reconstituer le film. L’image et le son peuvent être séparés pour s’approprier le film avant de revoir l’original.

Godard a également parlé du projet sur lequel il travaille actuellement, une pièce qui sera basée sur la musique d’opéra, mais avec un ton moins classique.

Vers la fin de la conversation, le cinéaste a parlé des auteurs de la Nouvelle vague et de la scène des Cahiers du cinéma. À l’époque, il pensait que le cinéma devrait être enseigné dans les universités, a-t-il dit, bien que maintenant son opinion soit différente.

Les Franco-Suisses se souviennent également d’Éric Rohmer, qui a longtemps vécu caché; sa famille ne savait pas qu’il s’intéressait au cinéma. Il a dit que même si Jacques Rivette pouvait passer un après-midi entier à revoir le même film, il préférait aller d’une pièce à l’autre pour regarder quatre ou cinq films.

Après avoir remercié Godard, le professeur ECAL a oublié de couper la transmission sur son téléphone. De son vivant, Baier a été entendu parler à son assistant, ont-ils tout vu et tout compris? Je ne sais pas …, répondit ce dernier. L’institution française a annoncé que la conversation sera finalement sous-titrée en anglais et disponible sur sa page officielle.

