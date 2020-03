«Le visiteur» pourrait avoir une deuxième saison après son succès sur HBO

Avec «The Visitor», HBO a montré une fois de plus que les rendez-vous hebdomadaires continuent d’avoir une place dans un monde de plus en plus habitué à la consommation marathon. L’adaptation du roman du même nom de Stephen King a gagné du terrain tout au long de sa diffusion aux États-Unis, réussissant à devenir la meilleure première de la chaîne de paiement depuis le «Westworld» en 2016, comme le souligne Deadline, donc malgré sa nature de mini-série, il n’est pas déraisonnable de penser à son éventuel renouvellement.

Ben Mendelsohn dans «Le visiteur»

Après sa diffusion, qui a consisté en dix épisodes accusés d’intrigues aux connotations surnaturelles, «Le visiteur» a soulevé des doutes quant à sa continuité hypothétique, et une voix faisant autorité s’est exprimée sur la question. Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, Ben Mendelsohn a confirmé que la rédaction d’une extension possible était en cours: “En toute sincérité: On m’a dit que quelque part, quelque part, quelqu’un écritEt où qu’il écrive, cette personne dit: “Ne me dérange pas tant que je n’ai pas fini.” “

Même ainsi, le protagoniste de la fiction n’affirme pas catégoriquement que la deuxième saison est un fait: “Personne ne sait. Personne ne sait s’il y en aura un autre, qui y sera, de quoi il s’agira, aucune de ces questions. “Cependant, si Mendelsohn doit se mouiller, il est clair ce qui va arriver à” Le visiteur “:”Je parie qu’ils en feront un autre, mais pour savoir qui sera impliqué ou l’intrigue, je ne peux rien vous dire. “

En suspens

Les données collectées par Deadline suggèrent que «Le visiteur» a atteint en moyenne neuf millions de téléspectateurs avec sa première saison, en ajoutant les chiffres des émissions linéaires et de la consommation sur les différentes plateformes HBO. Cette masse de téléspectateurs dépasserait celle moyenne de la troisième saison de «True Detective», sorti à la même période l’année dernière, qui est resté à huit millions, HBO a donc une franchise potentielle en main.

.