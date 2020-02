‘Le voisin’ renouvelle pour une deuxième saison sur Netflix, qui prépare déjà son tournage

Un peu plus d’un mois après sa première, qui a eu lieu le 31 décembre, Netflix a annoncé le renouvellement de «The Neighbour» pour une deuxième saison. La fiction de Zeta Producciones assure ainsi la continuité de la plateforme américaine avec son histoire du super-héros le plus traditionnel du petit écran, extraite de la série comique scénarisée par Santiago García et illustrée par Pepo Pérez.

Quim Gutiérrez et Clara Lago dans ‘The Neighbour’

La comédie adaptée par Miguel Esteban et Raúl Navarro – appelé un Emmy pour «La fin de la comédie» -, Ainsi, un deuxième versement est encouragé à continuer à développer les parcelles de cet univers aussi quotidiennement que fantastique.. Il continuera à soutenir son acteurs principaux, Quim Gutiérrez, Adrián Pino, Clara Lago et Catalina Sopelana. Aussi à producteurs exécutifs, Carlos de Pando, Sara Antuña, Nahikari Ipiña et Eneko Gutiérrez.

«Le voisin» raconte l’histoire de Javier, un garçon ordinaire, qui n’a pas un excellent travail et sa vie amoureuse vacille. Par surprise, un extraterrestre lui transfère ses pouvoirs quand il tombe sur Terre, mais il n’a aucune idée de comment les gérer. Et Pour apprendre à utiliser ces compétences et mener cette double vie secrète, votre voisin José Ramón vous aidera. Avec la deuxième saison, il sera à nouveau étudié dans cet univers, et nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour le voir, car, comme le rapporte Bluper, le tournage commencera dans les prochaines semaines à Madrid.

Les autres retours de Netflix

Le premier torrent espagnol de Netflix ne s’arrêtera pas en 2020. La quatrième saison de “La maison du papier‘arrivera le 3 avril et le troisième “Elite‘un peu plus tôt, le 13 mars. Deux autres séries vedettes lanceront également de nouvelles livraisons: le deuxième de “Hache‘ et la tiers de «haute mer“. En outre, nous verrons également le dernier lot d’épisodes de “ Les filles du câble ”, avec la première moitié de la cinquième saison déjà disponible depuis le 14 février dernier.

