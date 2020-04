Le volcan Anak Krakatoa entre en éruption en Indonésie, voici les vidéos

Vendredi dernier, 10 avril, le volcan Anak Krakatoa situé en Indonésie est devenu actif lorsqu’il a explosé vers dix heures du soir, et nous avons déjà des vidéos du phénomène. Il semble que cette première explosion n’était pas la seule, car il y a eu une activité volcanique plus intense autour de l’océan Pacifique. Ce n’est pas la première fois ces dernières années que le volcan est actif, mais heureusement il n’a laissé aucun blessé dans la région..

La première fumée d’Anak Krakatoa a commencé dans la province de Lampung, en Indonésie, à 21 h 58, heure locale. Il a déclenché une colonne de fumée de 200 mètres et a duré une minute trente secondes. Quelques instants plus tard, il s’est enregistré une deuxième explosion à 22h35 atteignant 500 mètres de haut et qu’il a duré 38 minutes et quatre secondes, bien que selon l’Agence indonésienne des catastrophes naturelles, il ait duré jusqu’à samedi matin.

Cette fois, c’est la caldeira connue sous le nom de «Fille du Krakatoa» (c’est ce que signifie «Anak Kkakatoa») qui a présenté l’activité, bien que le volcan n’ait pas été complètement inactif ces derniers temps. La dernière fois qu’elle a éclaté, c’était en 2018, où elle a pris la population par surprise et fait 437 morts et plusieurs milliers de blessés. Cependant les principaux dégâts n’ont pas été causés par l’éruption, mais par les glissements de terrain et les tsunamis qu’elle a causés. Heureusement, l’éruption de vendredi dernier n’a fait aucun blessé, bien que de nombreuses personnes aient été temporairement évacuées de la région pour des raisons de sécurité.

La première vidéo de l’éruption montre du magma et de la fumée qui se transforment progressivement en explosions violentes. C’est une vidéo fascinante mais aussi terrifiante:

Dans une autre vidéo, prise d’un endroit plus éloigné que le premier près de la côte, vous pouvez voir la grande fumée provoquée par l’explosion du volcan:

.