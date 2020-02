Le voleur des X-Men aurait fait son apparition dans Captain Marvel 2

Il y a eu beaucoup de spéculations sur la façon dont Marvel introduira les X-Men dans le MCU. Le sentiment général est qu’ils n’attendront pas le prochain film X-Men pour se familiariser avec mutantkind et qu’ils pourront d’abord saupoudrer quelques personnages familiers dans diverses propriétés. Par exemple, selon cette nouvelle rumeur, Rogue fera ses débuts dans Captain Marvel 2.

Le dernier mot du scoopster Mikey Sutton (via Superhero Buzz) est que Marvel cherche à présenter le célèbre membre des X-Men comme un acteur clé dans le deuxième film solo de l’héroïne de Brie Larson. On dit que Rogue sera représenté dans le film comme un méchant, allié à un groupe terroriste mutant. Les fans s’attendront sans aucun doute à ce que ce groupe soit la Confrérie des (méchants) mutants, mais apparemment, ce n’est pas tout à fait exact, car la Confrérie sera repensée pour le MCU. C’est parce que Kevin Feige est apparemment désireux de donner un repos à Magneto pendant un certain temps, après qu’il ait été fortement utilisé par Fox.

Cliquer pour agrandir

De retour à Rogue, cependant, et une histoire d’origine comme celle-ci dans le MCU aurait beaucoup de sens, car elle tiendrait bien en place avec ses débuts dans les bandes dessinées. Élevée par Mystique, Rogue était initialement une ennemie des X-Men avant de rencontrer Carol Danvers. En raison de ses pouvoirs, elle a absorbé en permanence non seulement les propres capacités de Kree de Carol, mais aussi sa psyché. Cela a aidé Rogue à se réformer et à devenir un héros.

C’est le genre de chose que Fox ne pouvait pas faire, mais Marvel peut maintenant le faire grâce à la présence de pratiquement tous les personnages de bandes dessinées Marvel sous le même toit. Donc, déposer Rogue dans le MCU dans Captain Marvel 2 serait une façon plutôt cool de procéder et nous espérons en fait que cela se produira.