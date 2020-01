Le voyage commence dans New Star Trek: Picard Promo

Le voyage commence dans la nouvelle promo Star Trek: Picard

CBS All Access a publié un autre teaser promotionnel pour leur prochain Star Trek série dérivée Star Trek: Picard, nous donnant un aperçu des scènes pleines d’action de la série alors que Jean-Luc Picard de Patrick Stewart se prépare pour sa nouvelle mission. Picard fera ses débuts aux États-Unis le 23 janvier 2020 sur CBS All Access et sera disponible dans plus de 200 pays et territoires le 24 janvier 2020 sur Amazon Prime Video.Voir la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Star Trek: Picard racontera la prochaine histoire de la vie de Picard, qui aura lieu après Star Trek: nouvelle génération. Les détails du tracé sont gardés secrets, mais Star Trek: découverte le créateur Alex Kurtzman a révélé en mars que ce sera «un spectacle très différent de Découverte. “Il a également mentionné que la série sera un” portrait psychologique très réfléchi à bien des égards … Les choses ont changé pour [Picard] et l’a changé à certains égards, et pourtant il est si profondément et fondamentalement encore Picard. “

La série verra également le retour d’aluns de Star Trek, notamment Brent Spiner en tant que Data, Jonathan Del Arco en tant que Hugh the Borg et Star Trek: VoyagerEst Jeri Ryan en tant que Seven of Nine avec Marina Sirtis en tant que commandant Deanna Troi et Jonathan Frakes en tant que Riker.

Picard présentera également Santiago Cabrera (Big Little Lies), Michelle Hurd (Angle mort), Evan Evagora (Fantasy Island), Alison Pill (La salle de presse), Harry Treadaway (Monsieur Mercedes, Penny Dreadful) et Isa Briones (American Crime Story: Versace).

Star Trek: découverte co-créateur et producteur exécutif Alex Kurtzman supervisera le développement de la nouvelle émission, qui n’est pas un Star Trek: la prochaine génération redémarrer mais plutôt une continuation de l’histoire de Picard. Michael Chabon servira de showrunner.

Kurtzman dirigera la nouvelle série aux côtés du nouveau venu Star Trek: découverte producteur exécutif James Duff, ancien producteur exécutif de Discovery Akiva Goldsman (La tour sombre), Michael Chabon (Spider-Man 2) et Star Trek: Voyager et Découverte écrivain Kirsten Beyer. Heather Kadin de Secret Hideout et le président de Roddenberry Entertainment, Eugene «Rod» Roddenberry, fils du créateur de Star Trek, Gene Roddenberry, et Roddenberry Entertainment COO Trevor Roth, sont également producteurs exécutifs.