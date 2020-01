Le vrai nom de Baby Yoda taquiné par Taika Waititi, Kevin Feige – / Film

Baby Yoda est la figure de la culture pop du moment, dominant toutes les conversations sur Le Mandalorien, la série Disney + Star Wars dans laquelle il a fait ses débuts, et tout conquérir, du Time Magazine aux meilleurs films de 2019, au cœur de Werner Herzog. C’est pourquoi il est toujours surprenant de se rappeler que Baby Yoda n’est pas vraiment Baby Yoda. Nous ne connaissons pas encore le vrai nom de Baby Yoda, mais Jon Favreau et les réalisateurs de The Mandalorian ne souhaitent pas révéler ce nom de si tôt.

Favreau, qui dirige la série à succès Disney + The Mandalorian, a confirmé à USA Today lors des Golden Globes que Baby Yoda n’est pas en fait une version bébé de Yoda. Au contraire, Baby Yoda est juste un nom d’espace réservé qui a fait son chemin dans la culture pop. Une espèce pour cette marque particulière d’adorable créature buveuse de bouillon n’a pas encore été décidée, alors Favreau et les personnages de la série ont décidé de l’appeler The Child – ce qui n’est certes pas aussi accrocheur que Baby Yoda, un surnom c’est le «moyen le plus simple, le plus court et le plus hashtagable» pour identifier le personnage, bien qu’inexact, a déclaré Favreau.

Mais Favreau est resté discret sur le nom, suggérant qu’il y a des spoilers associés au vrai nom de Baby Yoda, disant à USA Today:

“Eh bien, maintenant vous vous lancez dans des spoilers. Je ne peux pas dire. Mais il y a beaucoup de théories à ce sujet. »

Taika Waititi, le réalisateur de Jojo Rabbit de cette année et l’un des épisodes de la saison 1 de The Mandalorian, ont ajouté à l’intrigue derrière le nom de Baby Yoda, mais ne le révélaient pas non plus.

“Il ne s’appelle pas Baby Yoda!”, A déclaré Waititi au journaliste du New York Times, Kyle Buchanan. Buchanan a ajouté qu’il n’y a pas encore de nom à révéler que Waititi a refusé de faire allusion. “J’attendrai que Favreau me le dise”, a déclaré Waititi.

Devrons-nous attendre la prochaine saison de The Mandalorian pour découvrir le nom de Baby Yoda? Le chemin est encore long jusqu’à la saison 2 de The Mandalorian, qui devrait être diffusée sur Disney + à l’automne 2020. Mais au moins, les fans n’auront pas à attendre aussi longtemps pour les jouets Baby Yoda – ceux-ci commenceront à être livrés en mai.

