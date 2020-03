Le week-end débute “After Hours” sur “Memento Mori” la semaine prochaine

Le spectacle Beats1 de Weeknd, Memento Mori, fera ses débuts le nouvel album le jeudi 19 mars à 21 h HP / vendredi 20 mars à 12 h HE.



Malgré la folie qui a eu lieu à travers le monde en 2020 jusqu’à présent, nous avons reçu plusieurs projets solides d’artistes qui ont eu des fans qui attendaient avec impatience de la nouvelle musique. La semaine prochaine, The Weeknd sortira son prochain album, After Hours, la suite très attendue de Starboy en 2016. Bien sûr, il a sorti de la musique depuis mais My Dear Melancholy était plutôt un avant-goût de ce qui allait arriver.

Après les trois premiers singles, “Heartless”, “After Hours” et “Blinding Lights”, le rappeur garde les fans au bord de leurs sièges pendant la totalité de son prochain projet. Pour célébrer, il a annoncé que son émission Beats1, Memento Mori, serait diffusée le jeudi 19 mars à 21 h. pour l’édition After Hours. Avec la clique XO, les fans peuvent se joindre à l’écoute du projet dans son intégralité pour la première fois.

Le nouveau projet du rappeur devrait inclure quatorze titres, bien qu’il n’ait pas encore partagé de liste de titres officielle. Il a cependant débuté récemment une nouvelle chanson sur Saturday Night Live, “Scared to Live”, qui a maintenant été confirmée comme chanson sur le projet.

Le Weeknd devrait également prendre la route cet été pour la tournée “After Hours” qui débutera en juin. Compte tenu de la récente série d’annulations de tournées et de festivals, nous espérons que les dates de The Weeknd ne sont pas affectées.

