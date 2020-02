Le week-end d’ouverture des Oiseaux de proie suit les attentes

Malgré beaucoup de buzz très positif de la part des critiques et l’anticipation étant élevée pour le projet, le dernier spin-off de la DCEU Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) a connu un début difficile alors que les premiers chiffres du box-office arrivent et indiquent que le film d’équipe féminine dirigée par Margot Robbie rapporte moins d’argent que prévu. (Via la date limite)

le Suicide Squad Le spin-off devait à l’origine s’ouvrir entre 50 et 55 millions de dollars, mais après les aperçus de jeudi soir, ils n’ont rapporté que 4 millions de dollars, la prise de vendredi devrait être d’environ 12,6 millions de dollars pour un total de week-end d’environ 33,5 millions de dollars. Ce nombre est bien inférieur au minimum de 50 millions de dollars que Warner Bros espérait apporter, ainsi que la projection actualisée inférieure de 45 millions de dollars après ses projections du jeudi soir, ce qui est loin des projets similaires tels que Logan et Dead Pool. Cependant, étant donné que la réponse critique et du public est beaucoup plus positive que de nombreux autres projets de la franchise, y compris son prédécesseur, le studio espère toujours que les chiffres tourneront autour du risque R-évalué de 85 millions de dollars.

Margot Robbie la reprendra Suicide Squad rôle de Harley Quinn dans le film, qui met également en vedette Mary Elizabeth Winstead comme chasseresse, Jurnee Smollett-Bell comme Black Canary, Ella Jay Basco comme Cassandra Cain, Ewan McGregor comme méchant Black Mask, Chris Messina comme Victor Zsasz et Rosie Perez comme Renee Montoya. Ali Wong (Tout juste sorti du bateau), Robert Catrini (Histoire du crime américain), Steven Williams (IL) et Derek Wilson (Prédicateur) complètent l’ensemble.

Cathy Yan (Cochons morts) dirigera le spin-off, faisant d’elle la première femme réalisatrice asiatique à diriger un film de super-héros. Le script a été écrit par Christina Hodson (Bourdon).

Dans DC Comics, le Oiseaux de proie sont une équipe de super-héros majoritairement féminine a inclus Oracle / Batgirl, Black Canary, Huntress, Catwoman, Hawkgirl, Power Girl, Poison Ivy, Vixen et Katana, qui a été joué par Karen Fukuhara dans Suicide Squad. Une série télévisée en direct de courte durée intitulée Oiseaux de proie diffusé sur The WB de 2002 à 2003 pour 13 épisodes, avec Ashley Scott dans Huntress, Dina Meyer dans Barbara Gordon / Oracle, Ian Abercrombie dans Alfred Pennyworth et Mia Sara dans Harley Quinn.

Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) est en salles maintenant!