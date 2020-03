Le western de Treize et «Les mille et une nuits» reviennent pour rouler ensemble vers le leadership

“Wichita”

Tout est pareil. Au moins en ce qui concerne les positions d’émission les plus élevées des chaînes thématiques, Treize répétitions au sommet avec sa soirée western, “Wichita, ville infernale” (5,4%), qui avec ses 570 000 spectateurs marque les meilleures données de la journée. Et suivant la ligne continue de la semaine, «Les mille et une nuits» mènent à nouveau en début de prime time, cette fois devant 550 000 personnes, ce qui représente 3,2% de l’audience.

En haut du bureau, il n’y a pas de variations, car ‘The Simpsons’ mène également en pétrissant un maximum de 4%. La principale nouveauté est l’émergence de Paramount en prime time avec le film “Assassins Game”, qui atteint 3% de part pour devenir une bonne partie du strip. En outre, il convient de noter la bonne forme de Nova, qui se positionne comme la chaîne thématique la plus regardée de la journée, également promue par «Mme Fazilet et ses filles» et «Elif».

