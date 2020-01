Le western de Treize reste ferme et «Celui qui approche» s’améliore sur le bureau

«Celui qui vient»

Un jour de plus, Thirteen obtient l’émission la plus regardée de la journée avec sa soirée western. À cette occasion, les honneurs reviennent à “Border City”, qui détient une part de 4,5%, atteignant en moyenne 529 000 spectateurs. Ces mêmes données de téléspectateurs sont celles obtenues par ‘La que se avecina’, qui balaie le bureau de FDF devant 4,1% du public pour étendre leur domination dans cette bande.

Quant aux heures de grande écoute, le vainqueur est «Les mille et une nuits», la star turque de Nova, qui brille à nouveau devant 516 000 spectateurs, ce qui représente 2,8% de la bande convoitée. À noter également «Les Simpsons» (3,7%) et «Elif» (3,3%) sur le bureau, tandis que “12 courageux” rassemble 419 000 spectateurs en prime time de FDF pour devenir le deuxième produit le plus attractif de la nuit.

