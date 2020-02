Le Whitney Museum expose les œuvres de muralistes mexicains qui ont cédé la place à la «vie américaine»

«Whitney Museum of American Art » basé à New York, a lancé l’exposition cette semaine “American Life: les muralistes mexicains refont l’art américain, 1925-1945”, ce qui nous rendra très fiers, car à travers des dizaines d’œuvres de grands muralistes mexicains tels que Siqueiros, Orozco, Rivera et Velasco, il vise à montrer que ce sont eux qui ont changé la direction, le style et le courant des artistes et de l’art américains.

Mais en plus, les organisateurs ont profité de l’échantillon actuel depuis le 17 février au 17 mai 2020, pour reprendre le moment politique dans lequel nous vivons et sensibiliser les New-Yorkais et leurs visiteurs, que loin d’un mur, l’union des deux cultures Il peut ajouter et enrichir non seulement l’art, mais aussi d’autres aspects de la vie quotidienne.

Avec un total de 200 œuvres de 70 artistes mexicains et américains, L’intention est de se souvenir de l’impact des muralistes mexicains au cours de leur rester aux États-Unis alors que le pays vivait la «Grande Dépression» et comment Des artistes américains se sont rendus au Mexique Ils ont été fascinés par les impressionnantes peintures murales qui se trouvent dans le bâtiment du ministère de l’Éducation publique, des Insurgés et du Palais national.

Et, bien que le le style de Diego Rivera, José Clemente Orozco et David Alfaro, connu comme «les trois grands» était totalement différent, le dénominateur commun était le thème, la révolution mexicaine, les travailleurs, les tisserands, les femmes et le folklore, d’où des œuvres telles que “Dance in Tehuantepec” (1928) et “The Uprising” (1931) de Rivera, ainsi que “Zapatistas” (1931) d’Orozco et autres

De toute évidence, les peintures murales mexicaines sont représentées en répliques, comme le dit le New York Times, l’impossibilité d’avoirer fresques dans l’exposition est un problème, cependant, la Fondation Jerome L. Greene et les conservateurs Barbara Haskell, Marcela Guerrero, Sarah Humphreville, Alana Hernández qui a pris une décennie pour rassembler toutes les œuvres, était responsable de les représenter avec fotographies, peintures et autres dessins originaux connexes.

Cependant, l’exposition comprend également des œuvres de Frida Kalho “Moi et mes perruches” (1941), de Leonora Carrington, María Izquierdo et d’autres artistes mexicains, dont les œuvres originales ont été fournies par les musées de Dolores Olmedo, Banxico, le Musée d’Art Moderne, le musée d’art Carrillo Gil, Le SOMAAP; le INBA et d’autres institutions culturelles.

La meilleure chose est que tout au long de la tournée, y compris les descriptions et les fichiers, ainsi que le matériel audiovisuel, Absolument tout est disponible en anglais et en espagnol. La vérité est que s’ils ont une chance d’y aller, ils la trouveront très intéressante. Le Whitney Museum est ouvert de 10 heures du matin à 10 heures du soir.

D’un autre côté, l’un des exemples de l’influence des artistes mexicains aux États-Unis est le atelier expérimental que Siqueiros établie à New York en 1936 et l’effet qu’elle a eu sur Jackson Pollock, qui a adopté son théunique pour jeter et égoutter de la peinture sur des toiles fixées au sol, selon le site du musée.

En effet, dans l’une des salles, le travail du muraliste mexicain José Clemente Orozco est exposé “Le Christ détruisant la croix” (1943), tandis qu’à côté, il y a une peinture Pollock sans titre, dont la description se lit “Homme nu avec un couteau”, où vous pouvez voir leLe même style, la même technique et la même idéologie. Sans aucun doute, l’une des meilleures expositions de l’année dans le pays nordique voisin.