Le Witcher EP ferme ses critiques et répond à la critique de Game Of Thrones

Avec la dernière saison controversée de Game of Thrones maintenant en mémoire, il y a un écart important dans le calendrier d'un spectacle fantastique pour adultes. Le grand pari d'Amazon est leur méga-budget Lord of the Rings et HBO travaille sur une préquelle de Game of Thrones, mais Netflix est le premier à sortir avec Le sorceleur.

La série s'adapte aux romans fantastiques classiques d'Andrzej Sapkowski, que la plupart des publics nationaux connaissent grâce à l'excellent lot de RPG de CD Projekt Red. À l'heure actuelle, The Witcher est l'émission la mieux notée sur Netflix, une deuxième saison est déjà en production et nous entendons qu'un troisième a également été éclairé. Mais comment la showrunner Lauren Hissrich réagit-elle à son succès?

Eh bien, dans une interview avec Variety, elle a révélé qu'elle avait fait attention aux erreurs commises par Game of Thrones lors de ses interactions avec ses fans et était déterminée à faire mieux, en disant:

«Je voulais avoir un dialogue avec les fans. Je me suis mis sur Twitter très, très tôt et j'ai annoncé qui j'étais, ce que je faisais et j'ai rencontré toutes sortes de réactions, bonnes et mauvaises, mais je suis resté. Ce que je veux que les gens sachent, c'est que j'adore cette franchise. Cela ne signifie pas que je vais faire tout ce que les fans veulent que je fasse, ou le faire comme ils pensent que cela devrait être fait, mais tant qu'ils savent que j'essaie d'honorer la même chose qu'ils aiment parce que J'adore aussi, je me dis que nous serons tous bons. »

Elle est également allée soutenir que, malgré Game of Thrones et The Witcher, qui comportent beaucoup de violence et de nudité – ce que de nombreux critiques ont souligné -, ils le gèrent d'une manière différente, expliquant:

«Personnellement, cela me rend fou s'il y a de la violence gratuite pour choquer le public, ou si vous avez une conversation ici et que deux personnes en arrière-plan sont juste nues. J'ai besoin de comprendre pourquoi ils sont nus et "Qu'est-ce que cela dit sur les personnages?" J'espère que dans chaque situation, le public pense que je comprends. "

Le différenciant de Game of Thrones sont également les éléments les plus comiques, comme elle le dit:

"La comédie est ce qui sépare 'Witcher' de beaucoup d'autres matériaux fantastiques comme 'Game of Thrones'. Elle vient d'un endroit organique qui est qu'Andrzej Sapkowski est polonais, et il me disait beaucoup de choses sur ce que c'était grandir en Pologne à un moment où leur pays était constamment pris en charge par d'autres pays, il y avait beaucoup d'agitation politique, beaucoup de gens sont morts, beaucoup de conflits, et pourtant il faut encore se lever tous les jours et mettre un pied devant l'autre et continuez votre vie. Il a dit: «Comment les gens gèrent-ils la tragédie? Ils rient. "Apporter cet aspect dans un spectacle fantastique est vraiment frais et n'avait jamais été fait auparavant. C'était vraiment important pour moi de continuer dans cette voie, et j'espère que les fans l'apprécieront. »

La plupart qui ont vu Le sorceleur conviennent que Hissrich a fait un excellent travail, en adaptant fidèlement les livres tout en donnant aux fans des jeux suffisamment de hochements de tête pour savoir qu'ils ont été vus. Nous espérons qu'ils pourront conclure toutes ces intrigues de manière satisfaisante et que le spectacle continuera de démontrer la complexité narrative et l'esprit qui en ont fait une perspective si gagnante.