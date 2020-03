Le Wyoming explose contre le Dr Julián Ezquerra dans ‘laSexta Noche’ en raison de coupes dans la santé publique

Le Grand Wyoming a participé au programme ‘laSexta noche’ qui a eu lieu le 21 mars pour parler du retour de ‘El intermedio’ qui sera effectué à domicile en raison du coronavirus: “Le télétravail est plus difficile que le travail normal. Sur le plan technique, il est difficile de faire le programme “, a expliqué le comédien. L’une des questions typiques dans cette situation est de savoir comment se déroule le fait d’être à la maison pendant si longtemps en raison de la quarantaine: “Depuis que j’ai été détenu 48 heures, je n’ai pas passé autant de temps enfermé. Je ne m’ennuie plus, j’ai beaucoup à étudier et à lire, comme “Les souvenirs d’outre-tombe” de Chateaubriand, “A la recherche du temps perdu” de Marcel Proust, ou jouer de la guitare “, a-t-il assuré.

Avant de rejoindre le monde audiovisuel, Le Grand Wyoming a exercé en tant que médecin et pour cette raison, Iñaki López a voulu connaître l’opinion du présentateur concernant cette crise de santé ce qui a permis au Wyoming de présenter son opinion la plus sincère: “Ce n’est pas le moment de demander des responsabilités maintenant, mais de réfléchir à la raison pour laquelle nous sommes arrivés si loin: les professionnels de la santé ont diminué de 2 800, il y a presque 2 000 lits efficaces de moins à Madrid, la Puerta del Hierro est fermée, ce qui signifie que 600 lits ont été perdus, il est temps de réfléchir “, a déclaré le comédien pour que cela” ne se reproduise plus “. Cela l’a amené à avoir une confrontation avec le Dr Julián Ezquerra, médecin de famille et secrétaire général d’AMYTS qui était sur le tournage de ‘laSexta Noche’.

Julián Ezquerra et le Grand Wyoming dans «laSexta Noche»

Ezquerra considère qu’il est temps d’être avec des professionnels et de lutter contre cette maladie et ne pas chercher des “revenus politiques”. Le professionnel considère que les coupes étaient présentes dans «presque toutes les communautés autonomes», ce que le Wyoming est totalement en désaccord, mais malgré cela, il ne voulait pas aller plus loin. “Je fais un discours en défense exclusivement des professionnels afin que ce ne soit pas seulement des applaudissements et rien lundi. Les applaudissements pour toujours.” L’humoriste a voulu donner comme exemple que lorsqu’il parle à des amis américains de la santé publique en Espagne “ils n’y croient pas”: “Nous devons savoir cela, la richesse que nous avons là-bas et nous devons le consolider avec un grand pacte d’État: plus jamais de coupes dans la santé publique“, a conclu le présentateur de” El intermedio “.

L’appel du Grand Wyoming pour la santé

Avant son désaccord avec le médecin de famille, le Grand Wyoming a expliqué qu’il considère que cette crise sanitaire est un bon moment pour réfléchir aux raisons qui y ont conduit mais sans mentionner les coupables: “La population à fréquenter a augmenté de 500 000 Les personnes âgées ont besoin de plus d’assistance, il y a plus de demande et moins de professionnels et de lits“, a montré le présentateur de” El intermedio “. Et c’est qu’en tenant compte de son expérience dans le secteur, le présentateur est en contact avec des médecins et d’autres professionnels et c’est pourquoi il a voulu transmettre les abus et la négligence que ces institutions ont eu:”Les attaques aux urgences ont augmenté et il n’est pas reçu avec notre pouvoir d’achat. Nous les avons laissés seuls dans les marées blanches où ils ont demandé du temps pour améliorer la fréquentation, du matériel pour améliorer la qualité, ils demandaient qu’il n’y ait pas de coupure car au final quand il n’y a pas de budget, il n’y a pas d’aide“a expliqué l’humoriste.

“Il est temps de conclure un pacte national pour la santé. Enlevez les masques pour savoir qui est pour et contre la privatisation de la santé, afin qu’il n’y ait plus de coupes. Ce qui se passe est très grave mais prenons des conséquences“, a déclaré l’avocat au médicament. Cela considère qu’il est nécessaire d’exiger que les représentants incluent dans leurs programmes que les coupures dans la santé ne soient plus jamais effectuées.” , dans des situations d’urgence comme celle-ci, nous serions mieux “, a-t-il conclu.

