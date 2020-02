Le yoga transforme la posture et la santé d’une femme de 87 ans

Anna avait de graves problèmes de colonne vertébrale, mais cet exercice en a résolu beaucoup.

Il y a environ deux ans, parce que j’avais de graves problèmes de colonne vertébrale, Anna Pesce, une Américaine de 87 ans, qui a rencontré le yoga avec sa petite-fille. Il pensait que ce serait l’une des meilleures façons d’aider sa grand-mère et ses maux de dos sévères de problèmes tels que la hernie, la scoliose et l’ostéoporose.

Anna a opté pour des cours hebdomadaires avec son instructeur Rachel Jensien, Rachel a dit qu’elle était impressionnée par la rapidité avec laquelle son élève s’était améliorée. En passant du temps, après un mois de cours, Anna n’avait plus besoin de son fauteuil roulant pour bouger, et a même réussi à réduire la douleur qu’elle ressentait quotidiennement, au quatrième mois, Anna était déjà face vers le bas et les pieds touchant le mur.

Actuellement, Anna a une vie saine avec beaucoup plus de qualité, quelque chose d’inimaginable il y a deux ans. «Je me sens merveilleusement bien parce que maintenant je peux conduire et faire des choses que je ne pouvais pas faire auparavant. Je le recommande », a-t-il dit.

Vous savez donc que si vous voulez améliorer votre position ou retrouver votre élasticité, il n’y a rien de mieux que de bonnes séances de yoga.

