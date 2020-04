Le zombie des canneberges a dépassé le milliard de vues sur YouTube

Canneberges “Zombie” Non seulement c’est une grande chanson de protestation des années 1990 (Dolores O’Riordan l’a écrite pour exprimer sa colère contre les attaques de l’IRA), mais elle fait également partie du groupe sélect de tubes ont dépassé le milliard de vues sur YouTube. Il s’agit du troisième vidéoclip des années 1990 et du sixième du XXe siècle à dépasser le chiffre.

À ce jour en 2020, “Zombie” a une moyenne de 178 000 visites quotidiennes sur YouTube. The Cranberries est le premier groupe de musique ou artiste irlandais à rejoindre le club de milliards de visiteurs de YouTube (Take that U2!)

Les autres membres de la liste sont «November Rain • et« Sweet Child O ’Mine» (1987) des Guns N ‘Roses» (1992); “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana (1991); “Take On Me” d’A-ha (1985) et “Bohemian Rhapsody” de Queen (1975).

Au cours des derniers mois, le groupe a rassemblé des fans pour aider à pousser “Zombie” à la barre du milliard sur YouTube, ce qu’il a finalement fait le 18 avril.

La chanson a été écrite par O’Riordan comme une chanson de protestation après les attentats à la bombe de Warrington IRA., dans le nord-ouest de l’Angleterre, en mars 1993, au cours desquelles deux enfants ont été tués et 56 autres blessés. Lors de sa sortie à l’automne 1994, le clip a été initialement interdit par la BBC pour des images violentes, y compris des aperçus de des enfants armés d’armes.

La vidéo officielle «Zombie», produite au format 4: 3 pré-HD, a été téléchargée sur YouTube en juin 2009.

