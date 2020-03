LeBron James aux critiques de son mentorat dans la ligue: “Kiss My Ass”

LeBron James émet un avertissement juste sur son approche en NBA.



Dimanche soir a marqué la deuxième rencontre entre les Lakers de Los Angeles et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans alors que Zion Williamson et LeBron James ont présenté une performance mettant en valeur les rouleaux.

Notamment, le comportement de James plus âgé sur le terrain était typiquement copieux alors que lui et les Lakers battaient la Nouvelle-Orléans avec un score de 122-114. À la fin du match, James a été vu en train de prendre Williamson pour un câlin et de lui dire quelques mots. Lors d’une interview après le match, on lui a demandé ce qu’il avait répété à la recrue. Ne choisissant pas de révéler ce qu’il a dit, il s’est plutôt concentré sur les louanges de Williamson et d’autres stars prometteuses de la prochaine génération de la NBA.

“La ligue est entre de bonnes mains avec un gars comme Zion, Ja Morant, Luka Doncic, Trae Young, Jayson Tatum, et la liste est longue”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Le sujet n’a pas été laissé seul non plus. Une fois que James a pris la parole pour livrer quelques mots de plus dans les vestiaires, sa relation avec Williams, Young et ainsi de suite a été ramenée alors qu’il était interrogé sur ce qu’il ressentait envers ceux qui pourraient ne pas être d’accord avec la façon dont il interagit avec les plus jeunes le tribunal. La réponse était claire.

“Quiconque dit:” LeBron, pourquoi ferait-il cela pendant qu’il joue? ” Il montre des signes de faiblesse, il est copain-copain avec ces gars contre qui il va. »Dis-leur de m’embrasser le cul. Avec le sourire aussi. »

.