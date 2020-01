LeBron James Cops Diamond Lion Doorknocker Pendant avec yeux rouges éclairés

Ne ménagez aucune dépense.



C’est un père de famille modeste et travailleur qui est l’un des joueurs de basket les plus respectés sur et en dehors du terrain. Pourtant, ce n’est pas parce qu’il aime être humble que LeBron James ne laisse pas tomber quelques piles de temps en temps sur une glace sérieuse. Iceman Nick est bien connu dans les cercles de célébrités pour avoir créé des pièces uniques qui peuvent attirer votre attention de l’autre côté d’une pièce, et TMZ rapporte qu’il a récemment aidé à créer un pendentif exceptionnel pour Bron.

Joe Scarnici / Intermittent / .

La star des Los Angeles Lakers aurait commandé à Iceman Nick un grand pendentif “Lion Gatekeeper” qui contient “130 grammes d’or 14 carats, incrusté de 35 carats de diamants VS1”. Bron est un fan du King of the Jungle parce qu’il fait référence aux lions dans les campagnes, les logos et les vêtements.

Le “Lion Gatekeeper” couronné est également un porte-porte entièrement fonctionnel avec des yeux rouges flamboyants qui s’allument. TMZ n’a pas partagé combien cette pièce a fait reculer Lebron, mais nous sommes sûrs qu’il n’a épargné aucune dépense. Les autres clients d’Iceman Nick incluent Rap-a-Lot Records, Carmelo Anthony, Nelly, Lonzo Ball, Boosie Badazz, Megan Thee Stallion, Moneybagg Yo, Lil Baby et bien d’autres. Découvrez le nouveau bling de Bron ci-dessous ainsi que quelques autres pièces de célébrités que Iceman Nick a conçues.

.