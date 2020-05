LeBron James dévoile le titre et le logo officiels de Space Jam 2

C’est l’une des suites les plus surprenantes de ces dernières années. Space Jam 2 est en développement depuis plus de deux décennies, et après plusieurs faux départs, il est enfin en production. Il est grand temps qu’il obtienne un titre officiel, tu ne crois pas? Eh bien, vous pensez bien.

C’était moi la subtilité menant à l’histoire. La star du nouveau film, LeBron James, a annoncé le nouveau titre sur sa page Instagram aujourd’hui et il semble que le film s’appellera… roulement de tambour… pause pour suspense… mauvaise orientation dramatique… Space Jam: un nouvel héritage. Boom, grosse révélation. Nouveau titre, nouvel héritage. J’espère que cela valait le préambule.

La sortie du film est actuellement prévue le 16 juillet 2021, mais avec les perturbations causées par la pandémie, cela risque de changer.

Je dois avouer que je ne sais presque rien du Space Jam original, à part qu’il mettait en vedette le joueur de basket-ball Michael Jordan en tant que version fictive de lui-même et avait réussi au box-office. Je dois également avouer que je ne connais pratiquement rien de Space Jam: A New Legacy, à part qu’il incarnera le basketteur LeBron James en tant que version fictive de lui-même, et a toutes les chances de réussir au box-office.

Mais que pensez-vous du nouveau titre? Ce n’est rien de spectaculaire, mais vous pourriez avoir des opinions profondément ancrées et chargées d’émotion, d’une importance imprévue, qui doivent simplement être diffusées. Ou, comme moi, vous pourriez simplement être surpris qu’une suite de Space Jam soit même en production. Ensuite, vous vous retrouvez en train de regarder son article Wikipédia pour découvrir qu’il a un budget prévu de… non, cela ne peut pas être juste. 161,9 millions de dollars? Franchement, si Space Jam: un nouvel héritage ne ressemble pas à Blade Runner 2049, nous méritons tous un remboursement. Tout comme le studio. 80% de cette somme est probablement due par LeBron.