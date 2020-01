LeBron James enflamme les médias sociaux à propos de Bill Clinton “Premier président noir”

Il a également appelé Clinton le GOAT.



C’était un moment présidentiel jeudi 23 janvier au Barclays Center de Brooklyn. Les Lakers de Los Angeles ont vaincu les Brooklyn Nets à domicile, mais le vrai moment fort pour LeBron James posait pour des photos avec l’ancien président des États-Unis, Bill Clinton. La star des Lakers n’était pas la seule personne excitée à serrer la main de Clinton alors qu’Anthony Davis, Matt Barnes, Dwight Howard, Michael Strahan, Marv Albert et bien d’autres se sont déplacés pour dire bonjour.

Nous avions précédemment rendu compte de la réaction de Bron à la rencontre de Clinton. “Entre lui et Barack (Obama), mes présidents, des gars que je viens d’admirer, quand Bill était au pouvoir et évidemment quand Barack était au pouvoir”, a déclaré James, selon Jeff Zillgitt de USA TODAY Sports. “Pour pouvoir avoir une relation personnelle avec Barack et pouvoir aller voir Bill et il me connaît, c’est juste surréaliste.”

Bron a partagé une photo de son moment avec Clinton sur sa page Instagram, mais tout le monde n’était pas satisfait de sa légende. “19” 4️⃣2️⃣ “. Comme l’a dit Toni Morrison” Le premier président noir “,” a écrit la star du sport. “Nous vous apprécions encore aujourd’hui! Big Bill The 🐐 !! 🙏🏾💪🏾❤️👑.” Bien sûr, le premier vrai président noir a été Barack Obama, et certaines personnes ont estimé qu’il s’éloignait de la véritable réussite du 44e président. Les commentaires sont venus par milliers, mais consultez quelques réactions ci-dessous.

.