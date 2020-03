LeBron James et Zion Williamson s’affrontent dans un autre classique

La rivalité de LeBron James et Zion Williamson vient de commencer et c’est un bon début.



Zion Williamson est entré dans la NBA avec des attentes élevées. En fait, certaines personnes avaient l’impression qu’il pourrait même être le prochain LeBron James grâce à ses traits physiques uniques. Les gens savaient qu’une fois que ces deux-là se seraient affrontés, ce serait très amusant. Le premier affrontement a prouvé que c’était le cas, les deux joueurs faisant des performances dominantes. Hier soir, les deux face à face à nouveau et cette fois, c’était encore plus amusant. LeBron a accumulé 34 points et ajouté 13 aides et 12 rebonds. Pendant ce temps, Zion a marqué un sommet en carrière de 35 points et a réussi à garder son équipe dans le match. En fin de compte, cependant, LeBron et les Lakers ont remporté une victoire de 122-114.

La perte vient comme un coup dévastateur pour les chances des Pélicans en séries éliminatoires. Les Grizzlies de Memphis détiennent actuellement la huitième graine et les Pélicans tentent de les attraper. Après que Memphis ait battu les Lakers samedi, il est devenu clair que LeBron et son équipe préféreraient un match Grizzlies. Il semble que LeBron sache très bien à quel point Zion est génial et préfère éviter de venir en séries éliminatoires.

Pour l’instant, les Lakers conservent la première tête de série de la Conférence Ouest avec un dossier de 46-13.

