LeBron James Jr. jette Thunderous Alley-Oop devant LeBron: Regardez

Bronny amène LeBron à ses pieds avec une finition allée-oop impressionnante.



LeBron James et les Los Angeles Lakers devaient initialement accueillir les Los Angeles Clippers mardi soir, mais le match a été à juste titre reporté à la suite de la mort de Kobe Bryant. L’un des meilleurs moyens pour LeBron de faire face au décès de Kobe était d’aller regarder son fils, LeBron James Jr., et le reste de l’équipe de basket-ball du garçon du Sierra Canyon. Et ils n’ont pas déçu.

Comme on le voit dans les images ci-dessous, Bronny a lancé une impressionnante ruelle hors d’une passe de ligne de fond lors de la victoire de l’équipe 83-57 contre Campbell Hall.

Avant le début du jeu, les joueurs de Sierra Canyon portaient des t-shirts Kobe et Gianna Bryant, et les deux équipes ont commis des violations du chronomètre des tirs immédiatement après la dénonciation en hommage à la légende de Laker.

Les Lakers devraient revenir sur le terrain vendredi soir alors qu’ils accueillent les Portland Trail Blazers au Staples Center, dans un match qui sera diffusé sur ESPN à 22h30 HE. Inutile de dire que ce sera une scène incroyablement émotionnelle. LeBron a publié lundi le message suivant sur son compte IG.

“Je ne suis pas prêt mais je y vais. Mec je suis assis ici essayant d’écrire quelque chose pour ce post mais à chaque fois que j’essaye je recommence à pleurer juste en pensant à toi, nièce Gigi et à l’amitié / lien / fraternité que nous avions! J’ai littéralement viens d’entendre ta voix dimanche matin avant de quitter Philly pour retourner à Los Angeles. Je n’ai pas pensé un seul million d’années que ce serait la dernière conversation que nous aurions. WTF !! J’ai le cœur brisé et dévasté mon frère! ! 😢😢😢😢💔. Homme je t’aime grand frère. Mon cœur va à Vanessa et aux enfants. Je te promets que je continuerai ton héritage homme! Tu comptes tellement pour nous tous ici en particulier # LakerNation💜💛 et c’est mon la responsabilité de mettre cette merde sur mon dos et de continuer! S’il vous plaît, donnez-moi la force du ciel et veillez sur moi! Je nous ai ici! Il y a tellement plus que je veux dire, mais je ne peux pas en ce moment parce que je jusqu’à ce que nous rencontrions à nouveau mon frère !! # Mamba4Life❤️🙏🏾 # Gigi4Life❤️🙏🏾 ”

