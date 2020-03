LeBron James NBA 2K Tattoo Lawsuit reçoit un nouveau jugement

Un juge a rendu une décision dans le procès impliquant Take-Two Interactive et Solid Oak Sketches.



LeBron James est l’un des joueurs de basket-ball les plus emblématiques de tous les temps et il est immédiatement reconnaissable grâce à son look distinct et ses innombrables tatouages. Si vous l’avez remarqué, ses tatouages ​​ont disparu des jeux vidéo NBA 2K depuis un certain temps maintenant en raison du fait qu’en 2016, Solid Oak Sketches, les concepteurs d’une partie de son encre, a intenté une action contre Take-Two Interactive. indiquant que l’inclusion des tatouages ​​porterait atteinte à leurs droits d’auteur.

Maintenant, un juge a rendu un jugement sur cette question et s’est rangé du côté de Take-Two Interactive, ce qui signifie que les tatouages ​​de LeBron sont désormais équitables. Le juge a expliqué que les tatouages ​​sont maintenant utilisés à bon escient parce qu’ils font partie de la ressemblance de James. Le juge a également noté que les tatouages ​​occupent un très faible pourcentage du sujet du jeu et sont à peine visibles pour les joueurs, de toute façon.

Katelyn Mulcahy / .

“Les tatouages ​​n’apparaissent que sur les joueurs sur lesquels ils sont encrés, ce qui n’est que trois des 400 joueurs disponibles”, a expliqué la juge Laura Swain. “Le dossier factuel incontesté montre qu’il est peu probable que le gameplay moyen inclue les joueurs avec les tatouages ​​et que, même lorsque ces joueurs sont inclus, l’affichage des tatouages ​​est petit et indistinct, apparaissant comme des caractéristiques visuelles se déplaçant rapidement de figures se déplaçant rapidement en groupes de figures de joueurs. De plus, les tatouages ​​ne figurent sur aucun des supports marketing du jeu. “

À l’avenir, les jeux NBA 2K auront une belle touche de réalisme supplémentaire en ce qui concerne LeBron.

