LeBron James réagit à la victoire massive des Lakers sur les tondeuses

LeBron James a eu un week-end dominant au cours duquel il a démantelé les Bucks and Clippers.



LeBron James et les Lakers de Los Angeles ont connu un début de week-end parfait alors que l’équipe a battu les Milwaukee Bucks qui ont le meilleur record de toute la NBA. LeBron et Anthony Davis étaient des lumières dans ce match, mais leur attention a dû se déplacer rapidement vers les Los Angeles Clippers. Les Clippers sont considérés comme la plus grande menace des Lakers cette saison et sont l’une des rares équipes que le violet et l’or n’ont pas pu battre. Dimanche, tout a changé alors que LeBron a aidé son équipe à remporter la victoire 112-103.

Cette victoire a permis aux Lakers d’atteindre un record de 49-13. Ils ont construit un joli petit coussin en haut du classement de la Conférence Ouest et restent l’un des plus grands pionniers pour le titre NBA. Après avoir battu deux des meilleures équipes de la ligue, LeBron se sentait bien et s’est rendu sur Instagram où il s’est comparé à un lion.

LeBron est également dans la discussion pour le MVP de la ligue. La semaine dernière, la plupart des gens auraient dit que Giannis Antetokounmpo mérite cet honneur. Maintenant, LeBron est devenu de loin le meilleur joueur de la ligue, ce qui est assez incroyable si l’on considère comment il a 35 ans et joue dans sa 17e saison.

À ce stade, on a vraiment l’impression que les Lakers et les Clippers sont sur une trajectoire de collision pour les finales de la Conférence Ouest.

.