LeBron James répond laquelle de ses chaussures de signature sont ses préférées

LeBron James a donné une ventilation détaillée de ses baskets Nike qu’il dirait être les meilleures.



Bien que cela ne soit pas au même degré que Michael Jordan, il est indéniable que LeBron James est un peu une icône de la sneaker. Depuis qu’il est entré dans la ligue en 2003, il a conclu un accord lucratif avec Nike qui devrait lui rapporter près d’un milliard de dollars. Cela dit, il y a eu beaucoup de silhouettes dope Nike LeBron au fil des ans. Les Sneakerheads s’enthousiasment toujours lorsqu’un nouveau modèle arrive et qu’en 2020, cela n’a pas encore changé. Nous sommes actuellement sur la Nike LeBron 17 et chaque année, le battage médiatique continue de grandir.

Hier soir, LeBron s’ennuyait alors il a sauté sur Instagram en direct et a parlé à certains de ses fans. À un moment donné, un fan a voulu savoir quelles étaient les baskets préférées de LeBron et il n’a pas déçu. Comme il l’explique, l’Air Zoom Generation, LeBron 7, LeBron 15 et même LeBron 4 sont quelques-uns de ses favoris de tous les temps.

“Je pense qu’ils étaient avant leur temps”, a déclaré James à propos du LeBron 4. “Beaucoup de gens ne les sentaient pas quand ils sont sortis, mais maintenant, en y repensant, ils étaient avant leur temps. Ce Foamposite – cette silhouette était fou. “

