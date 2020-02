LeBron James révèle le surnom de JR Smith au milieu des rumeurs des Lakers

LeBron James fait l’éloge de la capacité de tir de JR Smith alors que les Lakers de Los Angeles envisagent de signer le garde vétéran.



Les Lakers de Los Angeles envisageraient de signer le gardien de tir des agents libres JR Smith – et il semble que LeBron James serait ravi de voir son ancien coéquipier en violet et en or. Au milieu des rumeurs selon lesquelles Smith pourrait convenir aux Lakers, LeBron a republié une vidéo de la capacité de tir précis de Smith sur Instagram, avec ce qui suit: “Ce boi prendra et fera les tirs les plus difficiles #Facts. Nous l’avons appelé 911 parce que quand il y a une urgence le lui donner et c’est de l’argent. “

Selon Marc Stein du New York Times, JR Smith devrait s’entraîner pour les Lakers, s’il ne l’a pas déjà fait, car l’équipe cherche à ajouter un score bien nécessaire sur le banc avant les éliminatoires. L’équipe s’était également intéressée au meneur de jeu récemment retraité Darren Collison, mais Collison a déjà informé les Lakers qu’il ne reviendrait pas.

Smith, 34 ans, est apparu en seulement 11 matchs avec les Cleveland Cavaliers la saison dernière avant de frapper le marché de l’agent libre, où il est resté depuis. Pendant cinq saisons avec les Cavs, il a récolté en moyenne 10,3 points par match tout en tirant 40% du terrain et 38% de l’arrière de l’arc.

Les Lakers sortent de la pause des All Star avec un record de 41-12 dans la Conférence de l’Ouest, quatre matchs après les Denver Nuggets, deuxième tête de série. LeBron et co. accueillera les Grizzlies de Memphis à leur retour au tribunal mercredi soir.

