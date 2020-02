LeBron James se délecte de la douleur de Draymond Green alors qu’il est éjecté

LeBron James regarda avec joie tandis que Draymond Green quittait le jeu après seulement dix minutes.



Draymond Green est connu pour son jeu agressif et hier soir, il était en plein écran. Au cours du deuxième quart de match contre les Lakers de Los Angeles, Green est tombé au sol et a tenté de faire trébucher Dwight Howard. La star des Golden State Warriors était sur le coup et a finalement été expulsée du jeu après seulement dix minutes de jeu. Étant donné que Green a manqué les deux derniers matchs, c’était un spectacle assez sauvage de le voir quitter le jeu si tôt. Bien que telle soit la vie lorsque votre équipe occupe la dernière place dans toute la NBA.

LeBron James s’est assis la nuit dernière avec une aine douloureuse et a regardé les bouffonneries de Green depuis la touche. Dans la vidéo ci-dessous, James peut être vu en train de rire de Green tout en partageant des blagues avec ses coéquipiers. Il est assez clair que James a pris un peu de joie dans les bouffonneries de Green, ce qui est logique si l’on considère leur rivalité.

Si vous vous souvenez, Green a été suspendu lors de la finale de la NBA 2016, ce qui a été un facteur déterminant dans le retour des Cavaliers de LeBron et la défaite des Warriors en sept matchs. Cette rivalité est toujours très intacte et cette saison, LeBron a pris le dessus, principalement en raison de la pléthore de blessures des Warriors.

Vert devra être prudent en avançant car il a 14 fautes techniques. S’il en prend deux de plus, il devra faire face à une suspension d’un match.

