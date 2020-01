LeBron James surprend les adolescents de Harlem avec les abonnements Citi Bike

LeBron adore être à New York …



LeBron James et les Lakers de Los Angeles sont à New York cette semaine pour une paire d’affrontements contre les Knicks et les Brooklyn Nets, ce qui a permis à LeBron de surprendre certains fans sans méfiance.

Mardi, la superstar des Lakers a rendu visite au YMCA de Harlem pour annoncer qu’il Lyft s’était associé pour offrir des abonnements Citi Bike gratuits aux jeunes de la région au printemps. Mercredi, LeBron a partagé la nouvelle avec ses followers sur Twitter et n’a pu s’empêcher de mentionner à quel point il aime NYC, en particulier en jouant au Madison Square Garden.

Selon le New York Post, les 50 adolescents présents ont reçu les premiers abonnements d’un an.

“J’étais un enfant qui a grandi dans le centre-ville de l’Ohio à vélo”, a déclaré James. «Ce que les vélos ont fait pour moi – pouvoir voyager à travers la ville avec mes amis pour aller de chez moi à l’école, ou pour me rendre aux entraînements de basket-ball ou de football… c’est une transition pour pouvoir faire tant de choses qui peuvent aussi vous porter pour le reste de votre vie. “

“La sécurité est toujours une priorité, et pour la ville de comprendre que les pistes cyclables sont très importantes pour la sécurité des enfants”, a-t-il ajouté. «Pour les adultes qui veulent aussi rouler. C’est donc très important. »

LeBron entre dans le match de ce soir contre les Knicks, n’ayant besoin que de 80 points pour égaler Kobe Bryant au troisième rang de la liste de pointage de la NBA. Nous l’avons vu publier des numéros de monstres à MSG dans le passé – part-il 81 ce soir?

Craig Barritt / .

Craig Barritt / ..