LeBron James vient d’honorer Kobe Bryant d’une manière énorme

Le 26 janvier 2020, tout le pays a pleuré quand il a été annoncé qu’un des joueurs les plus emblématiques de la NBA – Kobe Bryant – avait tragiquement perdu la vie.

Après être allé directement du lycée à la NBA, Bryant a eu une carrière légendaire de 20 ans. Il a été nommé MVP à plusieurs reprises, a remporté 18 sélections All-Star et a mené les LA Lakers à d’innombrables victoires.

Alors que de nombreux fans ont le cœur brisé, personne ne semble plus bouleversé que sa famille et ses collègues stars de la NBA. Beaucoup de ses amis sont allés sur les réseaux sociaux cette semaine pour exprimer à quel point ils sont tristes que Bryant ne soit plus avec nous.

Récemment, une autre star des L.A.Lakers, LeBron James, a rendu un hommage émouvant en l’honneur du regretté grand Kobe Bryant.

La mort tragique de Kobe Bryant

Mes filles et moi tenons à remercier les millions de personnes qui ont manifesté leur soutien et leur amour pendant cette période horrible. Merci pour toutes les prières. Nous en avons vraiment besoin. Nous sommes complètement dévastés par la perte soudaine de mon mari adorateur, Kobe – l’incroyable père de nos enfants; et ma belle et douce Gianna – une fille aimante, réfléchie et merveilleuse, et une sœur incroyable de Natalia, Bianka et Capri. Nous sommes également dévastés pour les familles qui ont perdu leurs proches dimanche, et nous partageons intimement leur chagrin. Il n’y a pas assez de mots pour décrire notre douleur en ce moment. Je suis rassuré de savoir que Kobe et Gigi savaient tous les deux qu’ils étaient si profondément aimés. Nous avons été incroyablement bénis de les avoir dans nos vies. Je souhaite qu’ils soient ici avec nous pour toujours. C’étaient nos belles bénédictions prises trop tôt. Je ne sais pas ce que nos vies nous réservent aujourd’hui, et il est impossible d’imaginer la vie sans elles. Mais nous nous réveillons chaque jour, essayant de continuer à pousser parce que Kobe et notre petite fille, Gigi, nous éclairent pour éclairer le chemin. Notre amour pour eux est sans fin – et c’est-à-dire incommensurable. Je souhaite juste pouvoir les étreindre, les embrasser et les bénir. Ayez-les ici avec nous, pour toujours. Merci de partager votre joie, votre chagrin et votre soutien avec nous. Nous vous demandons de nous accorder le respect et la confidentialité dont nous aurons besoin pour naviguer dans cette nouvelle réalité. Pour honorer notre famille Team Mamba, la Fondation Mamba Sports a mis en place le Fonds MambaOnThree pour aider à soutenir les autres familles touchées par cette tragédie. Pour faire un don, veuillez vous rendre sur MambaOnThree.org. Pour approfondir l’héritage de Kobe et Gianna dans les sports pour les jeunes, veuillez visiter MambaSportsFoundation.org. Merci beaucoup de nous avoir élevés dans vos prières et d’aimer Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri et moi. #Mamba #Mambacita #GirlsDad #DaddysGirls #Family ❤️

Le matin du 26 janvier, Bryant et sa fille de 13 ans, Gianna “Gigi” Bryant – ainsi que trois autres adolescentes et quatre autres adultes, dont le pilote – sont montés à bord d’un hélicoptère Sikorsky S-76B pour assister à une événement de basket-ball pour les jeunes à la Mamba Sports Academy de Thousand Oaks, en Californie. Selon les rapports, les conditions étaient extrêmement brumeuses ce jour-là et de nombreux habitants ont déclaré que le brouillard avait créé une très mauvaise visibilité ce matin-là.

En fait, on soupçonnait que peu de temps après le décollage, le pilote avait dû contourner Glendale pendant environ 14 minutes parce que la visibilité était trop faible pour continuer jusqu’à sa destination. Une fois que l’hélicoptère a atteint Calabasas, quelque chose est arrivé pour lui faire perdre le contrôle et l’hélicoptère s’est écrasé dans une zone rurale, tuant les neuf occupants.

Kobe Bryant et sa fille Gigi ont été déclarés morts sur les lieux ainsi que les autres victimes, dont Sarah et Payton Chester, Christina Mauser, Ara Zobayan et John, Keri et Alyssa Altobelli.

Kobe Bryant s’est fait des amis sur le terrain

Kobe Bryant | Harry How / .

Au cours des 20 saisons que Bryant a joué pour la NBA, il s’était fait de nombreux amis sur et en dehors du terrain. Mais une amitié qui commençait tout juste à se renforcer était sa relation avec LeBron James.

Dans le passé, James avait dit qu’il avait toujours admiré Bryant. En fait, il a dit que c’était à cause de Bryant qu’il avait eu le courage d’aller aussi à la NBA tout droit sorti du lycée.

Les deux joueurs n’ont jamais vraiment eu l’occasion de se rencontrer correctement jusqu’à ce qu’ils soient tous deux choisis pour jouer dans l’équipe de basket-ball des États-Unis aux Jeux olympiques de 2008. Pendant les Jeux olympiques, James et Bryant ont vraiment fait connaissance et se sont immédiatement liés d’amitié.

Puis, en 2018, James a signé avec les L.A.Lakers. La première saison que James était avec les Lakers, lui et Bryant ne se voyaient pas beaucoup. Mais l’année dernière, Bryant a commencé à amener sa fille Gigi, qui était également une joueuse de basket talentueuse, à regarder régulièrement les Lakers.

Et c’est à ce moment que Bryant et James ont commencé à se renforcer. À presque tous les matchs auxquels Bryant et Gigi ont assisté, les fans ont pu voir James et Bryant rire et parler entre eux.

Juste un jour avant la mort de Bryant, il a été annoncé que James avait dépassé le record de tous les temps de Bryant. Beaucoup de James étaient heureux, mais personne ne semblait être aussi fier de James que Bryant lui-même.

Quelques heures avant le crash de l’hélicoptère, Kobe a tweeté: «Continuant à faire avancer le jeu @KingJames. Je respecte beaucoup mon frère. »

LeBron James rend hommage à feu Kobe Bryant

Quelques jours seulement après le tragique accident de Bryant, James s’est fait tatouer en l’honneur de son ami décédé.

Le grand tatouage représente un serpent mamba noir enroulé autour des numéros huit et 24 – Bryant portait les deux numéros pendant son séjour avec les Lakers. Une grande rose se trouve juste au-dessus du serpent, et les mots «Mamba 4 Life» sont élégamment écrits sous l’image.

Le nouveau tatouage de James est une façon réfléchie de se souvenir du grand Bryant. Parce que Bryant a laissé une telle impression durable sur tant de personnes à travers le monde, nous sommes sûrs que sa mémoire ne sera jamais oubliée.