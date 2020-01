Lebron James vu en larmes après le décès de Kobe Bryant

James était visiblement ému en sortant de l’avion de l’équipe.



Le monde continue de traiter la tragique nouvelle d’un accident d’hélicoptère à Calabasas qui a coûté la vie à neuf personnes, dont Kobe Bryant, sa fille Gianna, sa coéquipière Alyssa Altobelli et ses parents, l’entraîneur de baseball de l’Orange Coast College John Altobelli et Keri Altobelli. Le pilote et les trois autres victimes ne sont toujours pas identifiés.

Naturellement, le monde du basket-ball et au-delà a exprimé ses condoléances avec des remarques de Michael Jordan, Shaquille O’Neal, Magic Johnson parmi le flot de déclarations à la lumière des nouvelles.

Notable, Lebron James n’a pas encore fait de déclaration publique en référence au décès de Bryant et avec raison quand on considère le poids émotionnel qui accompagne James dépassant le classement de tous les temps de Bryant moins de 24 heures plus tôt. Alors que James a été repéré à la sortie de l’avion de l’équipe des Lakers de Los Angeles depuis Philadelphie, on l’a vu essuyer des larmes et étreindre un individu tout en pleurant en réponse à la nouvelle.

Le dernier tweet de Bryant faisait référence au nouveau jalon de James alors qu’il félicitait la star des Lakers.

“Continuer à faire avancer le jeu @KingJames”, a écrit Kobe. “Je respecte beaucoup mon frère # 33644.”

Après son exploit, Lebron James a parlé en profondeur de l’impact de Kobe Bryant sur sa vie de joueur, en réfléchissant à ses premiers souvenirs de Bryant.

“… Je suis ici dans un uniforme des Lakers à Philadelphie, d’où il vient, où la première fois que je l’ai rencontré, il m’a donné ses chaussures, c’est juste surréaliste”, a déclaré James aux journalistes samedi soir.

.