Leçon d’honnêteté: rejetez les sacs de nourriture à donner aux voisins qui en ont le plus besoin

Le monde a besoin d’apprendre de cette femme

Le coronavirus nous a fourni des histoires sur lesquelles réfléchir à travers le monde. Certains peuvent être mauvais, comme les attaques contre le personnel médical en Amérique latine, et d’autres, comme celui de cette note, nous remplissent d’espoir et ils nous font voir le plus beau côté de l’être humain: l’amour du prochain.

Cette histoire s’est produite en Colombie, où une femme a surpris les réseaux en rejetant une boule de nourriture donnée, pour donner la possibilité de nourrir ceux qui en ont moins.

Pendant la mise en quarantaine, que différents gouvernements ont placée dans leur pays, nous avons vu comment la pandémie a affecté des centaines de personnes qui vont travailler pour acheter quelque chose à manger. L’isolement empêche de nombreuses personnes de se nourrir.

Pour cette raison, de nombreux présidents, gouverneurs et organisations non gouvernementales (ONG) ont commencé à livrer de la nourriture à des personnes aux ressources limitées, et la communauté Bello d’Antioquia, en Colombie, n’a pas fait exception.

Dans un acte d’honnêteté et de solidarité, une femme a rejeté un sac plein de nourriture, destiné à l’aider, afin qu’une autre personne ait la possibilité de se nourrir.

“Venez (montrant un garçon qui regardait de loin). Moi non, Je ne reçois pas car j’aiLa femme a dit dans une vidéo.

Les jeunes qui ont fait les accouchements font partie du “Pal Barrio Culture Youth Movement ”, ils ont été surpris par l’honnêteté de la femme et ont décidé de continuer la livraison des fournitures précieuses.

L’action du Colombien a déclenché une pluie d’éloges sur les réseaux sociaux.

Cette femme devrait inspirer à être tout aussi solidaire. Partagez cette note afin que cette histoire soit reproduite par tout le monde.