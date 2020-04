L’écosystème marin pourrait s’effondrer cette décennie selon une nouvelle étude

Une nouvelle étude scientifique suggère que le réchauffement de l’eau de mer au cours des prochaines années pourrait tuer des millions d’espèces marines. C’est un avertissement que nous entendons fréquemment des scientifiques et des écologistes, mais cette nouvelle recherche suggère que si les conditions restent inchangées pour la décennie qui vient de commencer, nous pourrions assister à un effondrement de l’écosystème marin après ces années.

Une étude publiée dans la prestigieuse revue Nature soutient que, comme cela a été observé et documenté, les espèces marines, y compris la flore et la faune, ils peuvent survivre à une température plus élevée que celle à laquelle ils sont habitués pendant un certain temps. Cependant, lorsqu’un certain seuil de température est franchi, de nombreuses espèces peuvent mourir en même temps du fait de ne pas être habituées à un tel environnement, provoquant ainsi l’effondrement de l’écosystème. Les scientifiques appellent ce phénomène «un événement d’exposition brutale».

“Ce n’est pas une augmentation soudaine, mais une série d’augmentations progressives qui ont lieu à différents endroits et à différents moments”, a déclaré Alex Pigot de l’University College London.

Pour leur étude, les chercheurs ont généré un modèle dans lequel ils ont divisé la planète Terre en carrés de 100 km2 et analysé la répartition géographique de plus de 30 000 espèces d’animaux. En outre ils ont étudié année après année jusqu’à 2100 l’augmentation de la température que la planète connaîtra compte tenu de la tendance actuelle, afin d’avoir un enregistrement détaillé du moment où l’espèce sera confrontée à une température inhabituelle.

“Bien qu’il existe des centaines d’études sur l’impact du changement climatique sur la biodiversité, le modèle brutal d’effondrement n’a pas été détecté car la plupart des études se concentrent sur la projection de certaines parties de l’avenir, comme l’année 2070 ou 2100 par exemple », explique Pigot.

Si cette tendance se poursuit, cela signifie que d’ici les années 2040, il y aura un effondrement de l’écosystème marin en raison de l’augmentation de la température de l’océan, provoquant la mort d’innombrables espèces en même temps.

