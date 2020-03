Lecrae donne un PSA réfléchi au coronavirus

Lecrae laisse tomber quelques mots d’encouragement au sujet de la pandémie de coronavirus.



Plus tôt dans la journée (13 mars), Lecrae a consulté son compte Instagram pour publier une déclaration personnelle sur le nouveau coronavirus, COVID-19, qui a maintenant atteint des niveaux de pandémonium. Avec l’annulation d’événements tels que March Madness, Coachella et la maladie qui affecte directement les personnalités publiques, les États-Unis sont désormais à la pointe, et Lecrae a pris sur lui d’offrir des mots d’encouragement aux masses qui sont sur le point de paniquer. .

“Eh bien, eh bien, eh bien, nous sommes ici dans une pandémie certifiée”, a déclaré Lecrae avant de se plonger et de faire savoir à sa communauté qu’il est actuellement sur son propre itinéraire de recherche sur le désormais pandémie COVID-19. Le maître de cérémonie de 40 ans a déclaré:

“Je suis resté debout tard pour faire autant de recherches que possible. J’étais au téléphone plus tôt dans la journée pour parler au téléphone avec quelqu’un qui est très proche d’un scientifique en biotechnologie qui a passé sa carrière de 50 ans à travailler avec des virus tels que Corona et en fait sur le coronavirus. COVID-19 est un nouveau brin de coronavirus, donc corona est là depuis un certain temps. C’est un nouveau brin. “

Le rappeur “I Can’t Lose” détaille ensuite que le virus attaque directement le système respiratoire et exhorte ses téléspectateurs à rester calmes, à pratiquer la distanciation sociale et à maintenir des conditions sanitaires efficaces. Le co-fondateur de la musique indépendante de base, Reach Records, note également que ceux qui ne sont pas déphasés avec arrogance par la maladie mortelle devraient également prendre des précautions pour protéger ceux qui pourraient ne pas avoir le système immunitaire le plus fort.

Le rappeur chrétien très popularisé a alors décidé de prendre les choses sur le chemin religieux, en déclarant:

“Dieu est aux commandes. Nous vivons dans un monde qui est brisé. Il y a eu des pandémies, il y a eu des guerres, il y a eu des bombes, il y a eu des fléaux depuis que l’humanité est ici. Ce n’est pas une excuse pour nous d’agir de manière inhumaine et pour nous d’agir comme si Dieu ne contrôlait pas et comme s’il n’était pas un Dieu auquel nous pouvons faire confiance. Il a amené les gens à travers cela. Pas sans douleur et pas sans souffrance, pas sans perte. Cela me montre où sont mes vraies récompenses, où mon espoir est vraiment, où ma foi est vraiment. ”

Bien qu’il soit l’un des paroliers les plus qualifiés du jeu aujourd’hui, il a également les moyens de rester studieux, calme et conscient de l’une des périodes les plus troublantes que le monde ait connues en matière d’infection contagieuse. Consultez l’annonce informative du service public sur les coronavirus de Lecrae dans la vidéo ci-dessous.

