L’écran Samsung The Sero sera vendu dans le monde entier

Le CES 2020 est en marche et apporte avec lui les modes technologiques qui seront partout dans les prochaines années. Parmi toutes les choses qui ont été montrées le premier jour de l’événement, elle se démarque Le Sero, l’écran conçu par Samsung pour lire des vidéos verticales.

Comme les réseaux sociaux privilégient les vidéos verticales, les entreprises technologiques ont cherché des moyens de profiter de cette mode. Et le plus avancé est Samsung, qui prendra les vidéos verticales de votre téléphone portable sur votre écran.

Le Sero est un écran QLED de 43 pouces avec une résolution 4K en apparence normale, mais comprend un support qui vous permet de faire pivoter l’écran pour lire des vidéos verticales. Il est destiné au public qui aime consommer du contenu sur Internet, comme des histoires Instagram. Par conséquent, il peut être lié à un smartphone via NFC, afin que les utilisateurs puissent profiter plus confortablement de différentes applications telles que Instagram, Facebook et Snapchat, pour n’en dire que quelques-unes. C’est-à-dire, Il est destiné à transformer notre téléviseur en un second écran de smartphone.

L’écran est conçu pour mieux interagir avec un appareil de la gamme Galaxy, car il le reconnaîtra automatiquement, passant de vertical à horizontal simplement en déplaçant notre téléphone.

Bien que The Sero ne soit pas une nouveauté complète, n’oubliez pas qu’à la mi-avril de l’année dernière, il a été présenté lors d’un événement Samsung. Mais, jusqu’à présent, l’écran était exclusif au marché coréen. Au CES 2020, il a été annoncé qu’en raison de son succès en Corée du Sud, le Sero sera lancé dans le monde à un moment donné de l’année en cours. Si un prix similaire à celui vendu en Corée du Sud est maintenu, l’écran sera d’environ 30 000 pesos dans notre pays.

