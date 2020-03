L’écrivain ‘Aquaman’ révèle quand le spin-off de ‘The Trench’ peut avoir lieu

L’écrivain Aquaman David Leslie Johnson-McGoldrick a partagé sur les médias sociaux lorsque le spin-off à venir sur la tranchée pourrait avoir lieu dans DC Extended Universe.

Aquaman a été un énorme succès, gagnant plus d’un milliard de dollars dans le monde. En raison du succès d’Aquaman, Warner Bros cherche à étendre Atlantis de manière considérable avec à la fois une suite et un spin-off centré sur la tranchée. Les créatures sous-marines ont été vues brièvement dans le premier film Aquaman avec un spin-off en cours de développement par Noah Gardner et Aidan Fitzgerald.

On ne sait pas grand-chose d’autre sur le film dérivé de Trench, à part le film comprenant des éléments d’horreur et le réalisateur d’Aquaman, James Wan, à bord en tant que producteur. Un fan a récemment contacté l’écrivain Aquaman David Leslie Johnson-McGoldrick sur Twitter et a demandé si le spin-off de Trench se déroulait entre les deux premiers films. Voici ce que David Leslie Johnson-McGoldrick avait à dire:

Théoriquement, cela se passe entre 1 et 2. Mais certains morceaux de cela sont encore en cours d’élaboration.

– David Leslie Johnson-McGoldrick (@bravecarrot) 21 mars 2020

Voici le synopsis officiel du premier film Aquaman:

De Warner Bros. Pictures et du réalisateur James Wan vient une aventure remplie d’acitions qui couvre le vaste monde sous-marin à couper le souffle des sept mers, “Aquaman”, avec Jason Momoa dans le rôle-titre. Le film révèle l’histoire d’origine d’Arthur Curry mi-humain mi-atlante et l’emmène dans le voyage de sa vie – une histoire qui le forcera non seulement à faire face à qui il est vraiment, mais à découvrir s’il est digne de qui il est. est né pour être … un roi.

Réalisé par James Wan, Aquaman interprète Jason Momoa comme Arthur Curry, Amber Heard comme Mera, Willem Dafoe comme Vulko, Patrick Wilson comme Orm / Ocean Master, Dolph Lundgren comme Nereus, Yahya Abdul-Mateen II comme Black Manta, Nicole Kidman comme Atlanna, Ludi Lin comme capitaine Murk, Temuera Morrison comme Tom Curry et Randall Park comme Stephen Shin.

Aquaman est disponible sur Digital HD, 4K UHD Combo Pack, Blu-ray Combo Pack et DVD. Aquaman 2 est prévu pour une date de sortie le 16 décembre 2022.

