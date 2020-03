L’écrivain Chris Terrio n’a jamais réécrit un script autant TROS

Le co-auteur de Star Wars: The Rise of Skywalker, Chris Terrio, a déclaré qu’il n’avait jamais réécrit un script autant qu’il l’avait fait dans le dernier film de Star Wars.

Star Wars: The Rise of Skywalker pourrait très bien être le film le plus conflictuel de toute la franchise. Cependant, une critique courante du film sur laquelle personne ne semble être en désaccord est qu’il s’est senti précipité. Cela pourrait très bien être dû au cycle de production relativement précipité du film, car apparemment la grande majorité du travail que l’ancien réalisateur Colin Trevorrow a mis dans le film a été jetée par la fenêtre avec J.J.Abrams et le scénariste Chris Terrio recommençant à neuf. Si l’on en croit Chris Terrio, la production a peut-être été un peu plus effrénée que quiconque l’avait initialement admis.

Chris Terrio n’est bien sûr pas étranger aux productions troublées. Il a d’abord été signé avec Warner Bros pour écrire Batman v Superman: Dawn of Justice ainsi que les deux suivis prévus de la Ligue de justice. Le film qui est finalement devenu le juge Leauge, cependant, était connu pour ses problèmes de production, ce qui a entraîné un film qui a été critiqué de façon critique et qui n’a pas réussi financièrement. Mais apparemment Star Wars: The Rise of Skywalker était un projet beaucoup plus mouvementé pour lui.

Lors d’une récente interview avec Business Insider, Chris Terrio a discuté de son temps à travailler sur Star Wars: The Rise of Skywalker, disant qu’il n’a jamais réécrit un script autant qu’il l’a fait sur ce film:

«Je n’ai jamais autant réécrit un film que celui-ci. C’est comme une marée. Il y a un nouveau script chaque matin. Mais nous continuons à nous y attaquer et à y aller, pensant librement que ce n’est pas assez bon. Ce n’est jamais assez bon. “

Que pensez-vous tous des mots de Chris Terrio? Cela vous surprend-il que Star Wars: The Rise of Skywalker ait eu tant de réécritures? Qu’avez vous pensé du film? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Star Wars: The Rise of Skywalker:

Lucasfilm et le réalisateur JJ Abrams unissent à nouveau leurs forces pour emmener les téléspectateurs dans un voyage épique dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars: The Rise of Skywalker, la conclusion fascinante de la saga séminal Skywalker, où de nouvelles légendes naîtront et la finale la bataille pour la liberté est encore à venir.

Réalisé par JJ Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker met en vedette Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant , Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid et Billy Dee Williams. Carrie Fisher apparaîtra en tant que général Leia Organa grâce à l’utilisation de séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens et The Last Jedi.

Star Wars: The Rise of Skywalker est maintenant disponible sur Digitial HD et sortira sur 4K Ultra HD, Blu-Ray et DVD le 31 mars.

Source: Business Insider