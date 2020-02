L’écrivain comique de The Rise Of Skywalker taquine les scènes supprimées

Star Wars: The Rise of Skywalker’s scénariste de bandes dessinées vient peut-être de taquiner l’inclusion de scènes supprimées pour la prochaine adaptation de la bande dessinée du film.

La franchise Star Wars n’est pas étrangère à un public divisé et l’année dernière, Star Wars: The Rise of Skywalker a peut-être été le plus diviseur de tous. Bien que le film ait gagné plus de 1 milliard de dollars au box-office mondial, il n’en était pas moins le film le moins rentable de la trilogie suite. Il a également eu la réception critique la plus négative des films en direct, obtenant une note d’approbation de 52% pour Rotten Tomatoes, battant Star Wars: Episode I – La menace Phanton de 1%.

Les critiques les plus courantes étaient la cadence précipitée du film et le sentiment général que beaucoup avait été supprimé. Cela a conduit à diverses théories du complot concernant le traitement par Disney de la franchise et du réalisateur J.J. Abrams en particulier. De plus, certains ont théorisé que J.J. Abrams a sa propre coupe que Disney a enterrée quelque part. Bien que ce ne soit probablement pas le cas, les scènes de Star Wars: The Rise of Skywalker ont sans aucun doute été découpées pour laisser la place à une durée d’exécution plus courte et nous pouvons simplement les voir dans la prochaine adaptation de la bande dessinée du film.

En parlant à Star Wars.com, la scénariste de la bande dessinée Star Wars: The Rise of Skywalker, Judy Houser, n’a pas définitivement dit que ces scènes coupées feraient leur chemin dans la bande dessinée. Cependant, elle y a fait allusion, qualifiant la bande dessinée de chance de construire des éléments d’histoire à partir de choses qui n’avaient pas le temps ou une place sur grand écran:

«Je pense que l’une des grandes choses au sujet des adaptations dans d’autres médiums est que vous avez la chance de construire des éléments de l’histoire qu’il n’y avait peut-être pas de temps ni de place à l’écran. Donner de la lumière à de nouvelles scènes donne aux créateurs de ces autres médias une chance d’ajouter à l’histoire, plutôt que de simplement la traduire pour la page. »

Que pensez-vous tous des commentaires de Judy Houser? La bande dessinée Star Wars: The Rise of Skywalker pourrait-elle inclure des scènes qui pourraient avoir été coupées du film? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Star Wars: The Rise of Skywalker:

Lucasfilm et le réalisateur JJ Abrams unissent à nouveau leurs forces pour emmener les téléspectateurs dans un voyage épique dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars: The Rise of Skywalker, la conclusion fascinante de la saga séminal Skywalker, où de nouvelles légendes naîtront et la finale la bataille pour la liberté est encore à venir.

Réalisé par JJ Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker met en vedette Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant , Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid et Billy Dee Williams. Carrie Fisher apparaîtra en tant que général Leia Organa grâce à l’utilisation de séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens et The Last Jedi.

Star Wars: The Rise of Skywalker est maintenant en salles.

Source: Star Wars.com