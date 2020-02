L’écrivain de bande dessinée Birds Of Prey a une grosse plainte avec le film

Si nous sommes honnêtes, Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) a eu un peu d’une version intéressante. Après avoir été projeté en salles il y a quelques jours, le film a été primé par la critique – il est actuellement à 81% avec une note «Certified Fresh» sur Rotten Tomatoes, et notre propre Matt Donato lui a attribué quatre étoiles sur cinq dans sa critique.

Pourtant, malgré les acclamations des critiques et des fans, le dernier DCEU ne fait pas si chaud au box-office, et est même sur la bonne voie pour avoir un week-end d’ouverture pire que le Green Lantern de 2011. Certes, ces chiffres sont uniquement basés sur les deux derniers jours, donc les choses peuvent toujours changer en ligne, mais c’est quand même un peu déroutant. Pourtant, cela semble être un succès pour ceux qui ont pris le temps (et l’argent) d’aller le voir, bien que l’un des écrivains qui ont travaillé sur la série de bandes dessinées originale ait un gros reproche avec l’adaptation au grand écran.

Comme l’a rapporté ComicBook.com, l’écrivain Gail Simone a consulté Twitter pour partager ses réflexions sur le film, et il semble qu’elle ait un problème avec l’un des personnages principaux. Plus précisément, Simone a été un peu rebutée par Cassandra Cain, car elle s’est écartée de ses origines de bande dessinée. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans les bandes dessinées, Cass a été élevé pour être un garde du corps pour Ra’s al Ghul, et en tant que tel, a grandi sans apprendre à lire ou à parler, en s’appuyant plutôt sur la lecture du langage corporel.

Alors qu’elle apprend finalement un peu de communication verbale, elle est définie par son mutisme et lutte pour se relier aux autres. Dans le film, cependant, le personnage a été complètement réécrit et est plutôt une jeune fille qui attire la colère de Black Mask après lui avoir volé un diamant. Cela étant dit, Simone a toujours aimé le film, le qualifiant d ‘«explosion» et d’un mélange entre John Wick et My Little Pony.

La plupart des cinéphiles ne s’opposeront pas à ce changement (en supposant qu’ils en soient conscients en premier lieu), mais nous sommes curieux – qu’en pensez-vous? Penses-tu Oiseaux de proie aurait dû adhérer plus étroitement à ses racines de bande dessinée, ou la licence artistique fait-elle partie intégrante des adaptations hollywoodiennes? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!