L’écrivain d’horreur Eric Heisserer entre dans la «morgue»!

Paramount Pictures refait le thriller paraguayen Morgue avec écrivain d’horreur Eric Heisserer (Bird Box, A Nightmare on Elm Street, The Thing, Final Destination 5) qui produira sous sa bannière Chronologie, rapporte Deadline.

La version originale de Morgue a été écrite, produite et dirigée par Hugo Cardozoet a présenté un dialogue en espagnol et en guarani.

Dans le film, «Après avoir heurté quelqu’un avec sa voiture et fui les lieux, un gardien de sécurité indépendant est chargé de couvrir un quart de nuit à l’hôpital où il découvre le corps de sa victime à la morgue. Alors que la nuit avance, il est tourmenté par sa culpabilité… ou quelque chose de plus sinistre. »

Cardozo et son partenaire producteur, Guido Rud, produiront la refonte de la langue anglaise.

Heisserer est également le scénariste nominé aux Oscars d’Arrivée.