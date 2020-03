L’écrivain “Doctor Strange” déclare que Jessica Chastain a refusé un rôle majeur

Le scénariste du docteur Strange, C. Robert Cargill, a partagé sur un podcast récent que Jessica Chastain avait refusé un rôle majeur.

Alors que l’univers cinématographique Marvel se poursuit, les plus grands talents de Marvel Studios collectent comme Infinity Stones. Le premier film de Doctor Strange avait l’un des rôles les plus solides pour un film solo avec Tilda Swinton, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong et d’autres dans des rôles de soutien.

Avant de jouer Vuk dans Dark Phoenix, Jessica Chastain tenait toujours le bon rôle dans un film Marvel. L’écrivain de Doctor Strange C. Robert Cargill a révélé sur le podcast Junkfood Cinema que Jessica Chastain avait en fait refusé un rôle important dans le premier film:

«C’est la chose intéressante que Hollywood commence à découvrir, c’est que beaucoup d’actrices veulent être des super-héros autant que les acteurs. Je sais que c’est arrivé avec Scott [Derrickson]. Il est allé voir Jessica Chastain pour la faire soigner par le docteur Strange, parce que nous l’envisagions. Elle dit: «Hé, regardez, ce projet est génial, et j’adorerais le faire. Mais je ne vais avoir qu’une chance d’être dans un film Marvel et de devenir un personnage Marvel; et je me suis entraîné dans le ballet, et je veux vraiment porter une cape. »Et ce fut le rejet le plus cool de tous les temps. Elle voulait être dans un film Marvel, mais elle voulait être le super-héros, pas le docteur dur à cuire Night Nurse. “

Rachel McAdams jouerait le rôle d’infirmière de nuit dans Doctor Strange, mais elle ne reviendrait pas pour la prochaine suite.

Qui aimeriez-vous voir Jessica Chastain jouer dans l’univers cinématographique Marvel? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Scott Derrickson est toujours attaché au Docteur Strange dans le Multivers de la folie en tant que producteur exécutif. Les détails sur le multivers de la folie sont actuellement limités, bien qu’il soit censé comporter des éléments d’horreur. De plus, la mini-série Disney Plus WandaVision servira également d’introduction à la suite.

Sam Raimi serait en pourparlers pour diriger à partir d’un scénario écrit par Michael Waldron. La suite mettra en vedette Benedict Cumberbatch, Benedict Wong et Elizabeth Olsen. La production devrait encore commencer en juin 2020.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness devrait sortir en salles le 7 mai 2021.

