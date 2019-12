L'écrivain J.K. Rowling de Harry Potter accusé dans les réseaux sociaux de transphobie | INSTAGRAM

JK Rowling a abordé une question quelque peu sensible sur son réseau social officiel Twitter, c'est le cas de Maya Forstater, une femme qui s'est plainte de la loi qui offre la possibilité de choisir l'identité s3xuelle dans les informations d'identification, ce qui lui a fait perdre votre travail

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Sur son propre compte Twitter, la créatrice de cette célèbre saga, Harry Potter, a partagé un message de soutien à Maya, bien qu'elle ait été assez critiquée et même accusée de transphobie par les utilisateurs.

Le message controversé peut être traduit comme suit: "Habillez-vous comme vous le souhaitez. Appelez-vous comme vous voulez. Dormez avec tout adulte qui y consent. Vivez votre meilleure vie dans la paix et la sécurité. Mais forcez les femmes à abandonner leur travail en déclarant qu'il * ou est-ce réel? #YoApoyoaMaya ".

Vous pourriez également être intéressé: Titanic célèbre 22 ans de première et nous nous souvenons d'une des meilleures scènes

Avec ce message, Rowling a soutenu les actions que la travailleuse a décidé de prendre, étant durement critiquée pour son opinion. Les adeptes des Britanniques n'ont pas caché leur déception pour cette déclaration, notamment ceux appartenant à la communauté LGBTTIQ.

Certains utilisateurs ont partagé leurs sentiments, parmi lesquels nous avons pu observer "J'ai grandi comme un enfant trans en lisant vos livres comme une évasion. J'ai souvent choisi des noms de personnages pour me donner, avant de me sentir à l'aise avec qui j'étais. Cette décision, pour soutenir aux gens qui me détestent et veulent me faire du mal. Ça me fait pleurer … Pourquoi? Pourquoi? "

Lire aussi: Ryan Reynolds répond à la controverse de Martin Scorsese

Et il a même continué à écrire: "Quand j'étais petit, mon rêve était de lui demander un jour comment des gens comme moi seraient restés à Poudlard. J'ai peur que mes rêves auraient pu être écrasés si j'en avais jamais eu l'occasion", se référant à la façon dont c'est qu'il pourrait y avoir un personnage trans dans la saga.