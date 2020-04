L’écrivain Luis Sepulveda est mort de Covid-19

Mexico.— L’incroyable Écrivain chilien Luis Sepúlveda décédé victime de la pandémie mondiale par COVID-19 à l’âge de 70 ans, à Oviedo, en Espagne.

L’auteur d’un vieil homme qui lisait des romans d’amour (1988) est décédé à l’hôpital universitaire central des Asturies (HUCA), dans cette ville espagnole.

Selon les médias chiliens, cette nouvelle a été confirmée par la famille de l’écrivain dans un communiqué signé par son épouse, Carmen Yáñez, et leur fils aîné, Carlos.

Ils ont remercié l’équipe médico-sanitaire de l’hôpital où Sepúlveda est resté pour leur professionnalisme, leur dévouement et leurs signes d’affection.

L’écrivain, scénariste et réalisateur chilien Luis Sepúlveda vivait dans les Asturies et en février dernier, il a été infecté par COVID-19 après avoir voyagé au Portugal pour une réunion littéraire.

De son compte sur les réseaux sociaux, Consuelo Valdés, ministre des Cultures, des Arts et du Patrimoine de la République du Chili, a déclaré:

«Aujourd’hui, nous avons eu une nouvelle très douloureuse et triste. La vie de Luis Sepúlveda a été éteinte par COVID-19.

Son départ nous laisse silencieux, essayant d’assimiler l’ampleur de cette pandémie et l’énorme perte de lettres au Chili et en Amérique latine. Romancier d’œuvres sensibles, humaines et magiques. Créateur de scènes de nature et de personnages attachants comme le chat «Zorbas» et la mouette que j’apprends à voler ».

Après le coup d’État d’Augusto Pinochet, Luis Sepúlveda a été emprisonné en 1973, de sorte qu’en 1977, il a dû quitter le Chili; Il a visité divers pays, comme le Nicaragua, où il a participé à la révolution sandiniste, ou l’Allemagne, où il a travaillé comme correspondant de presse et a écrit des histoires, du théâtre et un roman.

Luis Sepúlveda, en plus d’être l’auteur d’un vieil homme qui a lu des romans d’amour, a été récompensé par des prix tels que le Tigre Juan et actuellement un texte de référence dans la littérature hispano-américaine; Il est également l’auteur d’ouvrages tels que Fin du siècle, Histoire d’une mouette et du chat qui lui a appris à voler, Patagonia Express ou La Rosa de Atacama.

npq