L’écrivain ‘Moon Knight’ parle de la vision de Marvel Studios pour la série

L’écrivain Moon Knight Beau DeMayo a abordé la série à venir et a expliqué ce que cela avait été de travailler avec Kevin Feige et Marvel Studios.

Au J23 de l’année dernière, il a été annoncé que Moon Knight ferait enfin ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel avec sa propre série Disney Plus. On ne sait pas grand-chose sur le projet, à part ceux qui sont impliqués dans les scripts. Moon Knight devrait être un acteur clé dans l’univers cinématographique Marvel, avec certains des personnages de Disney Plus qui devraient éventuellement faire leur chemin vers le grand écran.

Nous ne savons pas actuellement qui donnera vie à Moon Knight, mais la série arrivera l’année prochaine avec une production qui devrait commencer à l’automne. ComicBook.com a rattrapé l’écrivain de Moon Knight Beau DeMayo, qui a plaisanté sur le peu qu’il pouvait dire sur la série Marvel Studios:

«Il a un riche héritage, c’est certain. C’est drôle, la semaine dernière, j’ai eu une chirurgie dentaire et je conduisais à la maison et j’ai dit à mon copain, je me dis: “ Je pense que Marvel a implanté un microphone dans ma dent en préparation pour des entretiens, pour m’assurer que je ne dis rien . “

Cependant, DeMayo a évoqué ce que c’était que de travailler avec Marvel Studios et la passion qu’ils ont pour le personnage:

“Tout ce que je peux vraiment dire, c’est [showrunner] Jeremy Slater est un dur à cuire. Il est tellement intelligent. C’est un gars formidable et génial pour lequel travailler. Et puis, je sais que ça ressemble à du pagaie, mais c’est tellement vrai qu’en tant que fan entrant dans Marvel, c’est tellement incroyable de voir le … nous l’avons déjà entendu avec Kevin [Feige] et tout le monde est juste … Ils se soucient vraiment. C’est incroyable de s’asseoir dans un endroit où l’on peut dire que tout le monde est fan et que tout le monde veut offrir la meilleure qualité, le meilleur produit. Et je pense que la vision de Kevin et celle de Jeremy, je ne peux pas dire ce que c’est mais je pense que les gens vont vraiment creuser. Je sais juste en tant que fan, quand ils m’ont dit la prise, je me disais: “Oh merde, je veux regarder ça.”

Dans les bandes dessinées, Moon Knight est l’alter-ego de Marc Spector, le fils d’un rabbin juif américain qui a grandi pour devenir un boxeur poids lourd et un marine américain. Par la suite, Spector est devenu un mercenaire qui a parfois travaillé pour la CIA. Cependant, après avoir été laissé pour mort par un ancien collègue lors d’une de ses dernières missions, Spector a finalement été ressuscité en tant qu’avatar pour le conduit du dieu lunaire égyptien Khonshu. À son retour en Amérique, Spector a décidé de devenir un combattant du crime et adopte le titre de Moon Knight.

Source: ComicBook.com