L’écrivain “Rick et Morty” Jeff Loveness écrit “Ant-Man 3”

De nouveaux détails sur le troisième film “Ant-Man” à venir ont été révélés par le Hollywood Reporter, selon eux, Marvel a fait appel à Jeff Loveness pour écrire le script. Ses travaux précédents incluent l’écriture pour Jimmy Kimmel Live! et être un écrivain et coproducteur sur Rick et Morty. Il n’est pas non plus étranger à l’écriture d’histoires avec des personnages de Marvel, car Jeff a également écrit des bandes dessinées, notamment Spider-Man, Nova et Groot.

Il rejoindra le réalisateur Peyton Reed, qui a réalisé à la fois «Ant-Man» et «Ant-Man and the Wasp». Paul Rudd et Evangeline Lilly seront également de retour pour jouer les rôles principaux.

La semaine dernière, Disney a mis à jour son calendrier de sortie officiel pour les prochaines années, qui a vu un remaniement de plusieurs de ses titres Marvel, bien qu’aucune confirmation officielle sur le troisième film Ant-Man n’ait encore été faite.

